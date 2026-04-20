Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony Oprac. Katarzyna Kędra |

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy od czytelnika na Kontakt24. Jak przekazał, do służby w drogówce w Warszawie, funkcjonariusz stawił się po alkoholu, a przyjechał swoim autem.

Stan po spożyciu

O zdarzenie zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji.

Oficer prasowy podkomisarz Jacek Wiśniewski potwierdził w poniedziałek (20 kwietnia), że "do incydentu z udziałem funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KSP doszło 3 kwietnia tego roku".

- Mężczyzna stawił się do służby, jednak wykonane badanie prewencyjne na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu - wskazał podkomisarz Wiśniewski.

Jak dodał, pierwsze badanie wykazało 0,19 miligramów na litr alkoholu w organizmie (0,39 promila), a w kolejnym 0,13 miligramów na litr (0,25 promila).

Zawieszenie i postępowanie dyscyplinarne

- Policjant nie przystąpił do służby. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że funkcjonariusz mógł dopuścić się wykroczenia z art. 87 par. 1 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu), zgodnie z polityką "zero tolerancji" wobec naruszeń prawa, komendant stołeczny policji niezwłocznie podjął decyzję o zawieszeniu policjanta w obowiązkach służbowych, wszczęciu postępowania dyscyplinarnego oraz wdrożeniu procedury administracyjnej w zakresie zwolnienia ze służby - zaznaczył rzecznik.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Art. 87 par. 1 Kodeksu wykroczeń

OGLĄDAJ: TVN24 HD