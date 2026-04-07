Śródmieście

"Poczułam okropny smród spalenizny". Zatrzymali kobietę podejrzaną o podpalenie włosów

Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
Początkowo myślała, że pod nogami ma petardę. Zapach spalenizny pochodził jednak z jej palących się włosów. Policjanci zatrzymali 35-letnią Natalię S., podejrzaną o podpalenie włosów kobiecie na Dworcu Centralnym. Usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu.

Do zdarzenia doszło 17 stycznia w hali kasowej dworca PKP Warszawa Centralna. Wówczas młodej kobiecie nieznana napastniczka podpaliła włosy na głowie i uciekła. Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli czynności, zmierzające do ustalenia i zatrzymania podejrzanej.

Zebranie i zabezpieczanie materiału dowodowego pozwoliło na ustalenie tożsamości kobiety, która mogła popełnić ten czyn.

Zarzuty i areszt

Policjanci zatrzymali 35-letnią Ukrainkę. "Usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec innej osoby, co ustalili w toku postępowania policjanci kryminalni Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie" - poinformował w komunikacie asp. szt. Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji.

Na podstawie przedstawionego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania Natalii S. na okres trzech miesięcy. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 3 lat. Postępowanie prowadzi KKP w Warszawie.

"Poczułam okropny smród spalenizny"

W styczniu sprawę podpalenia włosów opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl. Poszkodowana kobieta o zdarzeniu opowiedziała w mediach społecznościowych, między innymi na TikToku.

"Wsiadłam do windy, zjechałam i pierwsze co, to podeszłam do elektronicznego spisu pociągów, który znajduje się praktycznie naprzeciwko tej windy. I w tym momencie ktoś puknął mnie w plecy. Spojrzałam na torebkę, którą miałam przewieszoną na przodzie, czy nie zostałam okradziona. Odwróciłam głowę i widzę kobietę, która dosyć szybkim tempem zmierza w kierunku wyjścia od strony ulicy Emilii Plater. Ale niestety poczułam okropny smród spalenizny, więc byłam święcie przekonana, że ktoś mi wrzucił petardę pod nogi. Przesunęłam się parę metrów dalej i jak się okazało, to płonęły moje włosy" - relacjonowała na nagraniu.

Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym

Katarzyna Kędra

Claudia zgłosiła najpierw sprawę ochronie dworca, ale ich postawę oceniła jako "karygodną", "ponieważ jedynie co powiedzieli: okej, przyjęliśmy".

Poszła także na policję. Funkcjonariusze zaznaczyli wówczas, że sprawa jest priorytetowa. "Straciłam pięć centymetrów włosów, bo one były mierzone na komisariacie. W całej tej sytuacji o te włosy nie chodzi. Tylko chodzi o podpalenie kogoś 'na żywca'. Cieszę się, że nie mam poparzonej twarzy, ciała. Że kurtka, którą miałam na sobie również nie zajęła się ogniem" - podsumowała.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
Włochy
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
Okolice
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
Włochy
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
Wola
Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem
Śródmieście
"Praski doktor" zatrzymany
"Praski Doktor" trafił do celi
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska była gościem "Faktów po Faktach"
"Polska to ludzie, a nie plakaty z pięknymi hasłami". Urodziny bohaterki powstania
TVN24
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
Po awanturze musiał się spakować i natychmiast opuścić dom
Okolice
Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap
Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku
Targówek
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Apel leśników. "Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"
Okolice
Pożar turbiny wiatrowej
Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna
Okolice
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach
Alicja Glinianowicz
Ukrył się w schowku pod sufitem
Ukrywał się w schowku pod sufitem
Okolice
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze
Okolice
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
Mokotów
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Okolice
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ofiara logistyki budowlanej"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Okolice
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki