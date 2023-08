Narkotyki w walizkach i torbach podróżnych. Czarnorynkowa wartość to 1,7 miliona złotych

Walizki i torby podróżne wypełnione po brzegi marihuaną, heroiną, amfetaminą, kokainą, mefedronem, metamfetaminą, haszyszem oraz tabletkami ectasy policjanci znaleźli w dwóch różnych miejscach. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 1,7 miliona złotych.

- Część z narkotyków, ponad 12 kilogramów, wagę służącą do porcjowania narkotyków oraz gotówkę w kwocie 52 tysięcy złotych policjanci znaleźli w wynajmowanym krótkoterminowo mieszkaniu zajmowanym przez pierwszego z zatrzymanych mężczyzn na warszawskiej Woli - mówi Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji. I dodaje, że walizki i torby podróżne były wypełnione po brzegi marihuaną, heroiną, amfetaminą, kokainą, mefedronem, metamfetaminą, haszyszem oraz tabletkami ectasy.

Jak przekazuje, policjanci znaleźli je w szafie w sypialni, w której spała kobieta i dziecko. - Po wylegitymowaniu 27-latka okazało się, ze jest poszukiwany między innymi listem gończym przez sądy w Płocku i w Pruszkowie do odbycia łącznej kary pozbawienia wolności w wysokości dwóch lat i czterech miesięcy. Mężczyzna co kilka tygodni wraz z rodziną celowo zmieniał miejsca zamieszkania, aby utrudnić policjantom jego namierzenie i zatrzymanie. Zabiegi te okazały się jednak bezskuteczne - zaznacza Szumiata. Śpiące w sypialni osoby to właśnie rodzina poszukiwanego 27-latka.