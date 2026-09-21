Śródmieście W sprawie "zasadzki na włamywaczy" szukają kobiety ze zdjęcia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Uwierzyli w szybki zysk, stracili oszczędności życia. Po metodzie "na wnuczka" przyszła metoda "na inwestycję" Źródło wideo: Marcin Barszcz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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Śródmiejscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa.

"Przestępcy podali się za policjantów i listonoszy. Opowiedzieli osobie pokrzywdzonej historię o rzekomej zasadzce na włamywaczy. W rezultacie starsza kobieta przekazała im pieniądze i kosztowności o łącznej wartości blisko 70 tysięcy złotych" - poinformował asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Kobieta poszukiwana przez policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Podczas pracy nad sprawą policjanci ustalili wizerunek jednej z osób. Z ich informacji wynika, że brała ona bezpośredni udział w oszustwie.

Proszą o kontakt

Opublikowali zdjęcia kobiety. Proszą każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na jej temat, o pilny kontakt z komendą pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-1854/26.

Kobieta poszukiwana przez policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl.