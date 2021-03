"Uszkodzili drzwi koparki i wymontowali z niej komputer sterujący"

Po kilku dniach od zdarzenia policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu, wytypowali i zatrzymali podejrzanych o to przestępstwo. - Odzyskali także skradziony z koparki komputer - podkreśla rzecznik komendy.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzut kradzieży z włamaniem działając wspólnie i w porozumieniu. - Przyznali się do popełnienia tego przestępstwa. Za to, co zrobili, kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności - informuje Szumiata.