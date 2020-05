"Z nożem w ręku rzucił się na właściciela auta, kiedy ten zwrócił mu uwagę, że niszczy mu samochód"

Około godziny 2 w nocy śródmiejscy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu w Alejach Jerozolimskich. - Mężczyzna, kopiąc w karoserię, próbował zniszczyć samochód, po czym zaatakował nożem jego właściciela, raniąc go w ramię i klatkę piersiową w okolicy serca - opisuje oficer prasowy śródmiejskiej policji Robert Szumiata.

Miał dwa promile alkoholu

Dodał, że 29-latek groził pokrzywdzonemu i innym osobom pozbawieniem życia. - Właściciel pojazdu wraz z przechodniami obezwładnili napastnika i poprosili o interwencję policjantów ze Śródmieścia. Wywiadowcy przybyli natychmiast we wskazane miejsce, zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu - relacjonuje Szumiata.