Zatrzymanie podejrzanej o wręczenie łapówki dyrektorowi szkoły. "Chciała, żeby zaliczył jej synowi zaległe prace"

Słodycze, alkohol, kawa i gotówka znalazły się w torbie, którą mama ucznia wręczyła dyrektorowi szkoły. - Kobieta chciała wpłynąć w ten sposób na faworyzowanie swojego syna przez nauczycieli i zaliczenie mu zaległych prac z poprzedniej szkoły - podaje policja. 54-latka została zatrzymana.

Jak zaznacza, dyrektor nie zgodził się na faworyzowanie chłopca. - Oświadczył, że ocena wiedzy ucznia to indywidualna sprawa każdego z nauczycieli. Kobieta postawiła więc papierową torbę przy biurku twierdząc, że to prezent na nadchodzące święta. Dyrektor zaapelował, aby 54-latka zabrała to, co przyniosła, jednak ta w pośpiechu opuściła szkołę - informuje policjant.