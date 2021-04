Zatrzymany za fikcyjną zbiórkę dla poszkodowanych w pożarze. "Usłyszy kolejne zarzuty w podobnych sprawach"

Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, jakiś czas temu policjanci z warszawskiego wydziału do walki z cyberprzestępczością ustalili, że jeden z mieszkańców Szczecina może organizować fałszywe zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. - 33-letni mężczyzna miał wyszukiwać prawdziwe zbiórki pieniędzy, między innymi na chore dzieci, a następnie kopiować materiały i wykorzystywać je do tworzenia własnych stron WWW, na których ogłaszał fałszywe zbiórki pieniędzy - wyjaśnił Marczak.

Rzecznik podkreślił, że 33-latek tworzył nowe strony internetowe poświęcone zbiórkom pieniędzy bardzo profesjonalnie, uniemożliwiając ich rozpoznanie. - Stołeczni policjanci ustalili, że od marca do kwietnia tego roku, mężczyzna założył w internecie fikcyjną zbiórkę charytatywną, z której pieniądze miały rzekomo trafić do rodziny poszkodowanej w pożarze, do którego doszło w marcu 2021 roku w województwie zachodniopomorskim - podał.