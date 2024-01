Policja: ukradł portfel w szpitalu, zaatakował gazem, uciekł

Do zdarzenia doszło 19 grudnia ubiegłego roku w jednym z warszawskich szpitali. Jak podał podinspektor Szumiata, około godziny 10.35 do budynku wszedł kulejący mężczyzna i skierował się wprost do jednego z pokoi służbowych. Tam ukradł portfel należący do personelu placówki po czym poszedł do wyjścia.