Skontrolowali kierowców, zatrzymali mężczyznę ściganego czerwoną notą Interpolu

policja.mp4 Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z piatku na sobotę Komenda Stołeczna Policji prowadziła w Warszawie kontrole przewozów osób. Policjanci skontrolowali 480 pojazdów, wylegitymowali 485 osób i nałożyli w sumie 59 mandatów na łączną kwotę ponad 14 tysięcy złotych.

"Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali również dwie osoby, w tym kierującego pojazdem znajdującego się pod wpływem alkoholu oraz osobę posiadającą środki odurzające" - wskazuje asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Przeprowadzono 329 kontroli trzeźwości oraz 164 kontrole osobiste. W czasie tych działań sprawdzeniu poddano 248 bagaży. Mundurowi zatrzymali trzy dowody rejestracyjne i dwa prawa jazdy.

Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu Źródło: Komenda Stołeczna Policji Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu Źródło: Komenda Stołeczna Policji Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Ścigany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Śródmieściu

Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło około godziny 1:20 przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie podjęli kontrolę pojazdu Toyota, którym wykonywany był przewóz osób zamawiany za pośrednictwem aplikacji.

"Kierującym okazał się 40-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna był trzeźwy i nie figurował wcześniej w policyjnych systemach jako osoba notowana na terenie Polski. Jednak po sprawdzeniu jego danych w międzynarodowych bazach okazało się, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu wydaną na wniosek władz Uzbekistanu w związku z przestępstwem oszustwa zagrożonym karą do 10 lat pozbawienia wolności" – wyjaśnia asp. Sobótka.

Brutalne pobicie na stacji paliw

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend w nocy z piątku na sobotę na stacji paliw na warszawskiej Woli doszło do brutalniego pobicia. Grupa obywateli Tadżykistanu zaatakowała 36-letniego mężczyznę tej samej narodowości. Poszkodowany z urazem głowy trafił do szpitala. W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby - obywateli Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym się poruszali, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała. Prokuratura informowała, że "motywem były wewnętrzne rozliczenia między tymi osobami".

Jak pisaliśmy, w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, 26-latek usłyszał trzy zarzuty: pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia; niszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych (chodzi o zniszczenie samochodu marki Lexus); uszkodzenia ciała.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 35-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych wobec innego mężczyzny. Ostatni z zatrzymanych, 24-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Po pobiciu na stacji paliw w niedzielę 1 marca Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wzmożonych kontrolach przewozu osób.

Kontrole policjanci prowadzą zarówno w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w rejonach dworców, lotniska, jak również w centralnych punktach miasta.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty kierujących, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz legalność wykonywanej działalności przewozowej. Kontrolowane są także oznaczenia pojazdów, wymagane licencje oraz trzeźwość kierujących. Policjanci zwracają również uwagę na sposób przewożenia pasażerów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W działaniach ostatniej nocy brali udział stołeczni policjanci z Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Wywiadowczo Patrolowego. Komenda Stołeczna Policji zapowiada, że kontrole przewozów osób będą kontynuowane również w kolejnych dniach.

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok