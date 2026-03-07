Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Skontrolowali kierowców, zatrzymali mężczyznę ściganego czerwoną notą Interpolu

Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu
policja.mp4
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci cyklicznie kontrolują kierowców świadczących usługi przewozu osób. Ostatniej nocy sprawdzili 480 aut i wystawili 59 mandatów na kwotę ponad 14 tysięcy złotych. W trakcie jednej z kontroli zatrzymano mężczyznę poszukiwanego czerwoną notą Interpolu.

W nocy z piatku na sobotę Komenda Stołeczna Policji prowadziła w Warszawie kontrole przewozów osób. Policjanci skontrolowali 480 pojazdów, wylegitymowali 485 osób i nałożyli w sumie 59 mandatów na łączną kwotę ponad 14 tysięcy złotych.

"Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali również dwie osoby, w tym kierującego pojazdem znajdującego się pod wpływem alkoholu oraz osobę posiadającą środki odurzające" - wskazuje asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Przeprowadzono 329 kontroli trzeźwości oraz 164 kontrole osobiste. W czasie tych działań sprawdzeniu poddano 248 bagaży. Mundurowi zatrzymali trzy dowody rejestracyjne i dwa prawa jazdy.

Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu


Źródło: Komenda Stołeczna Policji


Źródło: Komenda Stołeczna Policji


Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Ścigany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Śródmieściu

Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło około godziny 1:20 przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie podjęli kontrolę pojazdu Toyota, którym wykonywany był przewóz osób zamawiany za pośrednictwem aplikacji.

"Kierującym okazał się 40-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna był trzeźwy i nie figurował wcześniej w policyjnych systemach jako osoba notowana na terenie Polski. Jednak po sprawdzeniu jego danych w międzynarodowych bazach okazało się, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu wydaną na wniosek władz Uzbekistanu w związku z przestępstwem oszustwa zagrożonym karą do 10 lat pozbawienia wolności" – wyjaśnia asp. Sobótka.

Brutalne pobicie na stacji paliw

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend w nocy z piątku na sobotę na stacji paliw na warszawskiej Woli doszło do brutalniego pobicia. Grupa obywateli Tadżykistanu zaatakowała 36-letniego mężczyznę tej samej narodowości. Poszkodowany z urazem głowy trafił do szpitala. W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby - obywateli Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym się poruszali, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała. Prokuratura informowała, że "motywem były wewnętrzne rozliczenia między tymi osobami".

Jak pisaliśmy, w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, 26-latek usłyszał trzy zarzuty: pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia; niszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych (chodzi o zniszczenie samochodu marki Lexus); uszkodzenia ciała.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 35-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych wobec innego mężczyzny. Ostatni z zatrzymanych, 24-latek, usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw

Wola

Po pobiciu na stacji paliw w niedzielę 1 marca Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wzmożonych kontrolach przewozu osób.

Kontrole policjanci prowadzą zarówno w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w rejonach dworców, lotniska, jak również w centralnych punktach miasta.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty kierujących, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz legalność wykonywanej działalności przewozowej. Kontrolowane są także oznaczenia pojazdów, wymagane licencje oraz trzeźwość kierujących. Policjanci zwracają również uwagę na sposób przewożenia pasażerów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W działaniach ostatniej nocy brali udział stołeczni policjanci z Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Wywiadowczo Patrolowego. Komenda Stołeczna Policji zapowiada, że kontrole przewozów osób będą kontynuowane również w kolejnych dniach.

Opracowała Alicja Glinianowicz /tok

Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

