Śródmieście Podszywali się pod policję. Napadali, krępowali, uprowadzali do lasu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Warszawscy policjanci rozpracowywali grupę przestępczą, której członków podejrzewali o napady metodą "na policjanta" oraz inne przestępstwa.

"Zebrany materiał wskazywał, że grupa działała na terenie całego kraju, a jej członkowie charakteryzowali się wyjątkowo brutalnym sposobem działania" - opisała podinsp. Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Podawali się za policjantów, krępowali ofiary i wywozili do lasu

"Mężczyźni podając się za funkcjonariuszy, pod pretekstem wykonywania czynności służbowych, dostawali się do mieszkań i domów pokrzywdzonych. Aby wzbudzić zaufanie, posługiwali się elementami umundurowania oraz przedmiotami charakterystycznymi dla policyjnego wyposażenia. Wykorzystując zaskoczenie i podszywając się pod policjantów, obezwładniali swoje ofiar, a następnie okradali ich z pieniędzy, biżuterii i innych cennych przedmiotów" - poinformowała policjantka.

I dodała, że osoby te były zastraszane, krępowane oraz wywożone do lasu. "Sprawcy stosowali przemoc i groźby, posługując się przy tym przedmiotem przypominającym broń palną" - opisała.

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymania w hotelu i w mieszkaniach

Z uwagi na charakter sprawy oraz informacje dotyczące przeszłości zatrzymywanych mężczyzn, do przeprowadzenia realizacji zaangażowano kontroterrorystów. 49-letni Robert J. wpadł w ręce mundurowych w hotelu na Mokotowie, a 42-letni Radosław R. oraz 58-letni Piotr S. zostali zatrzymani w warszawskich mieszkaniach.

Policja namierzyła również magazyn, w którym podejrzani trzymali przedmioty służące do popełniania przestępstw. Znaleziono tam m.in. kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, w tym kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, egzemplarz krótkiej broni palnej oraz pojazd, którym poruszali się mężczyźni.

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Przykuli mężczyznę do rury i okradli

Zdaniem śledczych, mężczyźni pierwszego napadu mogli dokonać w marcu tego roku na Podlasiu. "Podając się za funkcjonariuszy policji, dostali się na posesję i pod pretekstem zatrzymania właściciela oraz zabezpieczenia mienia, skrępowali go kajdankami, a opaską zaciskową przypięli do rury grzewczej. Następnie okradli mężczyznę z cennych przedmiotów i pieniędzy" - zrelacjonowała podinsp. Bieniak.

Do kolejnych zdarzeń doszło w województwach kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. "Sprawcy za każdym razem działali w sposób bezwzględny i brutalny, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób, o czym przekonała się mieszkanka Warszawy. Kobieta została przewrócona, skrępowana, a potem napastnicy przez wiele godzin używali wobec niej wulgaryzmów, grożąc oblaniem twarzy żrącą substancją" - wyjaśniła policjantka.

Do kolejnego zdarzenia doszło we wrześniu. Wtedy na terenie podwarszawskiej miejscowości mężczyźni zaskoczyli swoją ofiarę podczas jazdy samochodem. Najpierw zajechali kierowcy drogę, a potem grożąc "bronią" wyciągnęli go z samochodu. Podczas tego napadu, ich łupem padły pieniądze i przedmioty o wartości kilku milionów złotych.

Służby szacują, że łączna wartość mienia skradzionego przez sprawców sięga blisko 14 milionów złotych.

Zarzuty za rozboje i podszywanie się

W Prokuraturze Krajowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty. Wszyscy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Robert S. oraz Radosław R. usłyszeli w sumie osiem zarzutów dotyczących głównie rozbojów, podszywania się pod funkcjonariuszy policji, bezprawnego pozbawiania wolności oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami.

Obaj zatrzymani odpowiedzą za przestępstwa w warunkach recydywy, ponieważ byli już karani za podobne czyny. Piotr S. odpowie natomiast za pomocnictwo w rozboju połączone z podszywaniem się pod funkcjonariusza policji, w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca metodą "na policjanta" Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Zaangażowanych wiele jednostek

Nad sprawą pracowali stołeczni funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw, wspierani przez kryminalnych z komend wojewódzkich w Bydgoszczy, Białymstoku i Radomiu oraz przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Policjanci współpracowali także z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Działania służb trwały kilka miesięcy.