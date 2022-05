Policja przerwała koncert Maty na barce pływającej po Wiśle. Tłumaczy dlaczego

Mata wystąpił na barce pływającej po Wiśle. Koncert przyciągnął tysiące osób, które zgromadziły się na bulwarach. Przerwała go policja. Dlaczego? - Rozumiemy zabawę, ale przede wszystkim dla nas liczy się bezpieczeństwo - wyjaśnił Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej komendy.

W poniedziałek znany raper Mata dał koncert na bulwarach wiślanych. Na wydarzenie przyszło kilka tysięcy osób, a sam artysta występował na barce pływającej wzdłuż bulwarów. Podczas wydarzenia kilka osób wskoczyło do rzeki, aby dopłynąć do barki, na której śpiewał raper. W pewnym momencie do barki podpłynęła policyjna motorówka i policjanci zakończyli wydarzenie.