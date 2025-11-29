Ponad 1400 kierowców na celowniku policjantów. Posypały się mandaty

Policyjne kontrole samochodów Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akcja drogówki o nazwie "Prędkość" miała miejsce w ostatni czwartek i była prowadzona na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. "Wzmożone kontrole miały na celu egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Niestosowanie się do tych ograniczeń to kluczowy czynnik wpływający na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych oraz na skalę ich skutków" - wskazała w sobotę Komenda Stołeczna Policji.

Stołeczni policjanci w ramach działań dokonywali pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.

Ponad 800 przekroczeń prędkości przy przejściach dla pieszych

Z opublikowanych danych wynika, że mundurowi wylegitymowali w sumie ponad 1400 uczestników ruchu drogowego. "Funkcjonariusze odnotowali 1284 wykroczenia, z których aż 1160 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Kierujący w 808 przypadkach nadmiernie wciskali pedał gazu w rejonie przejść dla pieszych" - zrelacjonowała warszawska policja.

Jak przekazali funkcjonariusze, 1018 kierowców zostało ukaranych mandatami. Sporządzono też 114 wniosków do sądu.

🚔 1160 wykroczeń przekroczenia prędkości odnotowali policjanci stołecznego garnizonu w czasie jednego dnia działań ukierunkowanych na sprawdzenie, jak szybko poruszają się kierowcy po drogach Warszawy i okolicznych powiatów. W 808 przypadkach kierowcy nadmiernie wciskali pedał… pic.twitter.com/dY6qaQMy33 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 29, 2025 Rozwiń

Komenda Stołeczna Policji zaapelowała do kierowców, zauważając, że w warunkach jesienno-zimowych szczególne znaczenie ma dostosowanie zarówno prędkości do warunków drogowych, jak i zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu.

W akcji wykorzystane zostały oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz laserowe mierniki prędkości. W działaniach brała również udział grupa Speed.

OGLĄDAJ: Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD