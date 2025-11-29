Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ponad 1400 kierowców na celowniku policjantów. Posypały się mandaty

Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjne kontrole samochodów
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
W ramach ogólnopolskich działań policjanci stołecznego garnizonu sprawdzali prędkość, z jaką poruszają się kierowcy po drogach Warszawy i okolicznych powiatów. Efekt? 1284 wykroczenia, z czego 808 kierowców jechało za szybko w rejonie przejść dla pieszych.

Akcja drogówki o nazwie "Prędkość" miała miejsce w ostatni czwartek i była prowadzona na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. "Wzmożone kontrole miały na celu egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Niestosowanie się do tych ograniczeń to kluczowy czynnik wpływający na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych oraz na skalę ich skutków" - wskazała w sobotę Komenda Stołeczna Policji.

Stołeczni policjanci w ramach działań dokonywali pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.

Ponad 800 przekroczeń prędkości przy przejściach dla pieszych

Z opublikowanych danych wynika, że mundurowi wylegitymowali w sumie ponad 1400 uczestników ruchu drogowego. "Funkcjonariusze odnotowali 1284 wykroczenia, z których aż 1160 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Kierujący w 808 przypadkach nadmiernie wciskali pedał gazu w rejonie przejść dla pieszych" - zrelacjonowała warszawska policja.

Jak przekazali funkcjonariusze, 1018 kierowców zostało ukaranych mandatami. Sporządzono też 114 wniosków do sądu.

Komenda Stołeczna Policji zaapelowała do kierowców, zauważając, że w warunkach jesienno-zimowych szczególne znaczenie ma dostosowanie zarówno prędkości do warunków drogowych, jak i zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu.

W akcji wykorzystane zostały oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz laserowe mierniki prędkości. W działaniach brała również udział grupa Speed.

Autorka/Autor: ag/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

TAGI:
PolicjaWarszawaruch drogowy
