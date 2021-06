"Pożyczali markowe odkurzacze i sprzedawali w internecie za pół ceny". Do ich drzwi zapukała policja

Śródmiejscy wywiadowcy zatrzymali dwóch podejrzanych między innymi o oszustwo i przywłaszczenie mienia. Podczas przeszukania ich pokoju, funkcjonariusze znaleźli także narkotyki i broń palną. - Mężczyźni wzięli z wypożyczalni, a następnie sprzedali przez internet, jako swoje, co najmniej cztery odkurzacze. Atrakcyjna cena skusiła nieświadomych klientów - relacjonuje rzecznik komendy.

- Policjanci ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego ustalili, że na popularnym portalu aukcyjnym oferowany jest sprzęt AGD, który nie jest własnością osób, które go tam wystawiły. Wywiadowcy w jednym z warszawskich hosteli "namierzyli" mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tym przestępstwem - podaje rzecznik śródmiejskiej komendy Robert Szumiata.

We wskazanym pokoju funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn. Poprosili ich o pokazanie dokumentów lub podanie swoich danych. - Jeden z nich próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości. Mężczyzna nie wiedział jednak, że policjanci mają przy sobie urządzenie, które wykrywa kłamstwo po sprawdzeniu linii papilarnych - informuje Szumiata.