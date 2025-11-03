Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Pierwszy weekend z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu

Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
1 i 2 listopada to był pierwszy weekend z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach: w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Policja i straż miejska nie odnotowały żadnych zdarzeń z tym związanych.

W sobotę zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Obowiązuje od godziny 22 do 6.

- Nie mieliśmy żadnych zdarzeń związanych ze złamaniem tego zakazu. Mamy pod baczną kontrolą wszystkie sklepy sprzedające alkohol na terenie dzielnicy - powiedziała kom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

Nie było złamania zakazu

Również w Śródmieściu nie było żadnych problemów. - Zgłoszenia były, ale nie potwierdziliśmy złamania zakazu. Sklepy albo się zamknęły, albo nie sprzedawały alkoholu - powiedział sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Brak tego typu zgłoszeń potwierdza również stołeczna straż miejska.

To pilotaż

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował wprowadzenie go na terenie całego miasta. Większość rad dzielnic nie poparła tego pomysłu. Sesja, na której o prohibicji decydowali radni była bardzo burzliwa. Na kolejnej, już w spokojnej atmosferze, zdecydowano o wprowadzeniu pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Prezydent poinformował też, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

Coraz więcej gmin w Polsce

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku. Natomiast od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje we Wrocławiu i w Łodzi.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22.00-6.00 - wejdzie ona w życie 2 stycznia 2026 roku.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

