Policja: nie wpuściła ich selekcjonerka, pobili i okradli promotora nocnego klubu

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój. Jak podają funkcjonariusze, przed jednym z klubów napastnicy pobili i okradli swoją ofiarę. Grozi im do 12 lat więzienia.

Jak przekazał Robert Szumiata, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, do zdarzenia doszło późnym wieczorem pod jednym z klubów nocnych w centrum miasta.

- Promotor klubu, chcąc zachęcić klientów do odwiedzenia lokalu, dał im "na dobry początek" 20 złotych do wykorzystania w barze. Mężczyźni nie zostali jednak wpuszczeni do klubu przez selekcjonerkę, z tego powodu opuścili lokal, nie zwracając jednak otrzymanych pieniędzy promotorowi - poinformował Szumiata.