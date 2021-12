Cztery osoby zatrzymane. Policja: okradli co najmniej 25 wytypowanych wcześniej mieszkań pod nieobecność właścicieli

Śródmiejscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o paserstwo i co najmniej 25 kradzieży z włamaniem do mieszkań. Jak podaje rzecznik rejonowej komendy, na czele grupy stał 43-latek, "mózg" przestępczego procederu, który zajmował się typowaniem lokali, werbowaniem wspólników, zbywaniem "fantów" i podziałem pieniędzy. Wszyscy zatrzymani zostali już tymczasowo aresztowani.

Sposób działania sprawców analizowali funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Musieli ustalić, w jakich godzinach dochodziło do przestępstw, w jaki sposób włamywacze dostawali się do mieszkań, jakich używali do tego narzędzi, którędy uciekali i co robili ze skradzionymi przedmiotami.