Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac. Policja podsumowała marsz

Stołeczna policja podsumowała we wtorek wieczorem przebieg wydarzeń i uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.
- Było bezpiecznie. W imieniu komendanta stołecznego policji chciałbym podziękować wszystkim policjantom, którzy brali udział w zabezpieczeniach - powiedział mł. insp. Szumiata. Chciałbym im podziękować za ich oddanie i profesjonalizm - dodał.
Odnosząc się do przebiegu marszu podał, że policjanci interweniowali w związku z korzystaniem z materiałów pirotechnicznych przez jego uczestników. Przypomniał, że 11 listopada obowiązywał zakaz korzystania z takich środków, wydany przez wojewodę mazowieckiego. - Zakaz był bardzo ważny i bardzo potrzebny - podkreślił rzecznik stołecznej policji.
- Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Były to race, petardy i petardy hukowe. To świadczy o tym, że byliśmy skuteczni i wyeliminowaliśmy pewne zagrożenie - oznajmił mł. insp. Szumiata.
- Zatrzymaliśmy też 40 osób za narkotyki. Były to także osoby poszukiwane listami gończymi, nakazami doprowadzenia do zakładów karnych, osoby związane z innymi przestępstwami, których się dopuściły. To wszystko świadczy o skali skuteczności policjantów, którzy brali udział w dzisiejszych zabezpieczeniach - ocenił.
Przypomniał jednocześnie, że funkcjonariusze brali także udział w zabezpieczeniach uroczystości państwowych oraz innych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych, jakie odbywały się w mieście. - Warszawa dziś była bezpieczna - podsumował.
