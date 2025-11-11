Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac. Policja podsumowała marsz

Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Kierwiński: osoby, które odpaliły race mimo zakazu, będą musiały liczyć się z tym, że dostaną grzywnę
Źródło: TVN24
Warszawa dziś była bezpieczna - zapewnił młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że podczas Marszu Niepodległości przy 91 osobach policjanci znaleźli i zabezpieczyli środki pirotechniczne. Łącznie przejęli ponad 820 rac, petard i innych materiałów. 11 listopada w stolicy obowiązywał zakaz ich używania oraz noszenia.

Stołeczna policja podsumowała we wtorek wieczorem przebieg wydarzeń i uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

- Było bezpiecznie. W imieniu komendanta stołecznego policji chciałbym podziękować wszystkim policjantom, którzy brali udział w zabezpieczeniach - powiedział mł. insp. Szumiata. Chciałbym im podziękować za ich oddanie i profesjonalizm - dodał.

Odnosząc się do przebiegu marszu podał, że policjanci interweniowali w związku z korzystaniem z materiałów pirotechnicznych przez jego uczestników. Przypomniał, że 11 listopada obowiązywał zakaz korzystania z takich środków, wydany przez wojewodę mazowieckiego. - Zakaz był bardzo ważny i bardzo potrzebny - podkreślił rzecznik stołecznej policji.

Zabezpieczyli ponad 820 sztuk środków pirotechnicznych

- Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Były to race, petardy i petardy hukowe. To świadczy o tym, że byliśmy skuteczni i wyeliminowaliśmy pewne zagrożenie - oznajmił mł. insp. Szumiata.

- Zatrzymaliśmy też 40 osób za narkotyki. Były to także osoby poszukiwane listami gończymi, nakazami doprowadzenia do zakładów karnych, osoby związane z innymi przestępstwami, których się dopuściły. To wszystko świadczy o skali skuteczności policjantów, którzy brali udział w dzisiejszych zabezpieczeniach - ocenił.

Przypomniał jednocześnie, że funkcjonariusze brali także udział w zabezpieczeniach uroczystości państwowych oraz innych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych, jakie odbywały się w mieście. - Warszawa dziś była bezpieczna - podsumował.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Policja
