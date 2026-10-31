Policja o "niebezpiecznym incydencie" przed Trybunałem. Jedna osoba zatrzymana
Stołeczna policja poinformowała w sobotnie południe o niebezpiecznym incydencie w Alei Szucha, gdzie trwa manifestacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. "Około godziny 11.00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej" - relacjonuje KSP we wpisie w serwisie X.
Policjanci zatrzymali 30-latka
Ucieczkę 30-latka udaremnili funkcjonariusze zabezpieczający zgromadzenie. Mężczyzna został zatrzymany.
"Posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem 'Security' [po angielsku 'ochrona' - red.] - przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki" - dodaje KSP.
Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie policjanci wykonują z nim dalsze czynności.
Policja o działaniach przed TK
Stołeczna policja odniosła się także do piątkowych oraz nocnych wydarzeń w alei Szucha oraz na terenie należącym do TK. Komenda podkreśliła we wpisie na X, że policjanci realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia.
"Z uwagi na przebieg zgromadzenia i towarzyszące temu ogromne emocje społeczne, funkcjonariusze musieli się wykazać opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Policjanci zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania swoich poglądów" - dodała KSP.
Zaznaczyła, że policjanci działania wykonywali z poszanowaniem godności i praw każdego człowieka. "W trakcie działań nie używano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek czy ręcznych miotaczy gazu" - podkreśliła.
Zatrzymano łącznie cztery osoby. Jak wylicza KSP, trzy wtargnęły na teren TK przeskakując przez ogrodzenie (czynności prowadzone są w kierunku naruszenia miru domowego), a czwarta została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza policji.
Prokurator polecił wylegitymować osoby w siedzibie TK
Policjanci działali na terenie wokół Trybunału, niemniej, jak przekazała KSP, około godziny 2.30 w nocy będący na miejscu prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by podjęli czynności polegające na wylegitymowaniu wskazanych osób przebywających w budynku.
"Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu. Rola funkcjonariuszy policji ograniczyła się do wykonania tej dyspozycji" - podkreśliła KSP.