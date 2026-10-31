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Śródmieście

Policja o "niebezpiecznym incydencie" przed Trybunałem. Jedna osoba zatrzymana

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Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym? Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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Policjanci zabezpieczający protest przed Trybunałem Konstytucyjnym zatrzymali mężczyznę, który uderzył jedną z organizatorek zgromadzenia. "30-latek miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i narkotyki" - podała Komenda Stołeczna Policji.

Stołeczna policja poinformowała w sobotnie południe o niebezpiecznym incydencie w Alei Szucha, gdzie trwa manifestacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. "Około godziny 11.00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej" - relacjonuje KSP we wpisie w serwisie X.

Policjanci zatrzymali 30-latka

Ucieczkę 30-latka udaremnili funkcjonariusze zabezpieczający zgromadzenie. Mężczyzna został zatrzymany.

"Posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem 'Security' [po angielsku 'ochrona' - red.] - przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki" - dodaje KSP.

Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie policjanci wykonują z nim dalsze czynności.

Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Policja o działaniach przed TK

Stołeczna policja odniosła się także do piątkowych oraz nocnych wydarzeń w alei Szucha oraz na terenie należącym do TK. Komenda podkreśliła we wpisie na X, że policjanci realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia.

"Z uwagi na przebieg zgromadzenia i towarzyszące temu ogromne emocje społeczne, funkcjonariusze musieli się wykazać opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Policjanci zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania swoich poglądów" - dodała KSP.

Zaznaczyła, że policjanci działania wykonywali z poszanowaniem godności i praw każdego człowieka. "W trakcie działań nie używano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek czy ręcznych miotaczy gazu" - podkreśliła.

Zatrzymano łącznie cztery osoby. Jak wylicza KSP, trzy wtargnęły na teren TK przeskakując przez ogrodzenie (czynności prowadzone są w kierunku naruszenia miru domowego), a czwarta została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza policji.

Policja przed gmachem TK
Policja przed gmachem TK
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Prokurator polecił wylegitymować osoby w siedzibie TK

Policjanci działali na terenie wokół Trybunału, niemniej, jak przekazała KSP, około godziny 2.30 w nocy będący na miejscu prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by podjęli czynności polegające na wylegitymowaniu wskazanych osób przebywających w budynku.

"Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu. Rola funkcjonariuszy policji ograniczyła się do wykonania tej dyspozycji" - podkreśliła KSP. 

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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