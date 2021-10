Zdjęcia granatów i pistoletu miały wystraszyć byłego pracodawcę i zmusić do wypłaty

- Znana im osoba, były pracownik firmy, przez kolejne cztery dni groził im pozbawieniem życia, zdrowia oraz zniszczeniem mienia, jeśli nie zwrócą mu 58 tysięcy złotych i 200 tysięcy euro, które rzekomo byli winni 48-latkowi za wykonaną dla spółki pracę. Mężczyzna, chcąc zmusić pokrzywdzonych do zwrotu wierzytelności, wysyłał im także zdjęcia granatów hukowo-błyskowych oraz pistoletu grożąc ich użyciem - przekazał policjant.

Atrapa pistoletu i granaty w mieszkaniu

Szumiata podkreślił, że jak tylko zawiadomienie dotarło do policji, zajęli się nią funkcjonariusze ze śródmiejskiego Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. - To oni, mając świadomość zagrożenia, błyskawicznie namierzyli i zatrzymali 48-latka. Podczas przeszukania jego mieszkania oraz samochodu znaleźli atrapę pistoletu oraz granaty hukowo-błyskowe - podał policjant.