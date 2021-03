Pod osłoną nocy wyniosła sprzęt z byłej firmy. "Chciała zrekompensować sobie zaległe wynagrodzenie"

- Wiele wskazuje na to, że to konflikt na tle finansowym między właścicielem firmy a jego byłą pracownicą pchnął kobietę do tego czynu. 48-latka najprawdopodobniej w ten właśnie sposób chciała zrekompensować sobie zaległe wynagrodzenie po zwolnieniu. Dzień przed przestępstwem, w biurze doszło do sprzeczki między kobietą a pracodawcą i dlatego też pierwsze podejrzenia pokrzywdzonego padły na 48-latkę - relacjonuje przebieg wydarzeń Szumiata.