Śródmieście Plac Pięciu Rogów bez poparcia. Śródmiejscy radni przeciwko nowej nazwie

Instalacja ROZKOSZT na placu Pięciu Rogów Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Radni mieli wypowiedzieć się w sprawie nadania nazwy Plac Pięciu Rogów. Z wnioskiem do nich zwrócił się zespół nazewnictwa miejskiego, który pozytywnie zaopiniował ten pomysł. Również komisja nazewnictwa Rady Warszawy wyraziła pozytywną opinię.

W uzasadnieniu argumentowano pomysł tym, że jeszcze przed I wojną światową miejsce przed kamienicą na rogu Szpitalnej i Zgoda (niezachowana) nazywano "placem pięciu rogów" lub "na pięciu rogach". Ta zwyczajowa nazwa pochodziła od pięciu narożników kamienic stojących u zbiegu ulic Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. Nazwa "Plac Pięciu Rogów" zaczęła być znów szeroko stosowana ponad 10 lat temu, w związku z rewitalizacją tej przestrzeni, weszła do codziennego języka i jest jednoznacznie kojarzona z tym miejscem.

"Ta nazwa nic nie wnosi"

W 2022 roku plac u zbiegu ulic Chmielnej, Kruczej, Zgody, Brackiej i Szpitalnej decyzją radnych miasta otrzymał nazwę Plac Poli Negri. Jednak ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził jej nieważność.

Do tej nazwy odwoływali się śródmiejscy radni w dyskusji nad opinią.

Radny Wojciech Chojnowski (PiS), który był inicjatorem nazwania tego miejsca Placem Poli Negri, pytał, dlaczego tak godne miejsce "handlowane jest" na Plac Pięciu Rogów. - Ta nazwa nic nie wnosi do obiegu kultury, a także promocji. Czym jest Plac Pięciu Rogów dla zagranicznych turystów? A Pola Negri jest pewną wartością, która kojarzona jest z Polską - dodał.

Głos zabrał też przedstawiciel klubu KO radny Grzegorz Rogólski, który zaznaczył, że nie w taki sposób powinno się załatwiać takie sprawy. - Pewna grupa urzędników nadaje nazwę miejsca, które ma się nazywać tak, jak sobie chcą, jest to miejsce promowane, że tak się nazywa. Nadawanie nazw przez urzędników jest skandaliczne, choć rady zarówno dzielnicy, jak i miasta uznały, że to miejsce nazywa się inaczej - dodał.

Opinia śródmiejskich radnych nie jest wiążąca dla Rady Warszawy, która może przegłosować uchwałę wbrew negatywnej opinii dzielnicy lub ją odrzucić mimo pozytywnego stanowiska. Opinie te mają charakter pomocniczy przy procedowaniu uchwał.