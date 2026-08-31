Przesłanie Wandy Traczyk-Stawskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański / PAP

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Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Jej ostatnie pożegnanie rozpoczęło się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Liturgii przewodniczy arcybiskup senior diecezji warszawskiej Kazimierz Nycz.

Po mszy żałobnej, około godziny 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej.

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej Źródło zdjęcia: Leszek Szymański / PAP

Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby pożegnać Honorową Obywatelkę Warszawy Wandę Traczyk-Stawską, a nie będą mogli wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych, zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające. W poniedziałek, o godzinie 19, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.

Strażniczka pamięci o Powstaniu Warszawskim

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami "Atma" i "Pączek".

W pierwszych dniach powstania rozdawała odezwy dowództwa Armii Krajowej do ludności cywilnej. Wkrótce została łączniczką i strzelcem Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Podlegał on bezpośrednio Komendzie Głównej Armii Krajowej. Stała się więc żołnierzem oddziału dyspozycyjnego dowódcy powstania - generała Antoniego Chruściela "Montera".

23 sierpnia 1944 roku oddział Traczyk-Stawskiej przeprowadził szturm na Kościół Świętego Krzyża i sąsiadujący z nim Komisariat Policji. Były one bastionem niemieckiego oporu i stanowiły poważne zagrożenie dla rozrzuconych po okolicy powstańczych oddziałów. Ich zdobycie było jednym z największych sukcesów uczestników zrywu.

Po upadku powstania "Pączek" trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości