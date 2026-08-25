Śródmieście Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły

Anna Przedpełska-Trzeciakowska wspomina Wandę Traczyk-Stawską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy

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Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, były rzecznik praw dziecka, przekazał w mediach społecznościowych, że pogrzeb Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Spotkają się, by oddać jej hołd

Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby pożegnać Honorową Obywatelkę Warszawy Wandę Traczyk-Stawską, a nie będą mogli wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych, zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające. W poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 19, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.

Głównym punktem wieczoru będzie projekcja filmu "Wanda. Ostatnia z oddziału", opowiadającego o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki. Dokument przypomina nie tylko historię młodej sanitariuszki i żołnierki Powstania Warszawskiego, ale także wieloletnią działalność osoby, która po wojnie stała się jednym z najważniejszych głosów w obronie pamięci o ofiarach wojny, praw człowieka oraz demokratycznych wartości.

Będzie można zapalić znicz przy fotografii pani Wandy lub pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wyłożona zostanie także księga pamiątkowa, w której każdy będzie mógł zostawić kilka słów wdzięczności, wspomnienie lub osobistą refleksję.

Do udziału w spotkaniu zaproszono również osoby szczególnie związane z bohaterką. Wśród gości będą Anna Przedpełska-Trzeciakowska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, a także syn Wandy Traczyk-Stawskiej, Paweł Stawski wraz z rodziną.

Wieczór będzie miał również wymiar symboliczny. Ogłoszona zostanie decyzja o nadaniu Fundacji Aktywna Demokracja imienia Wandy Traczyk-Stawskiej.

Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami "Atma" i "Pączek".

Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.