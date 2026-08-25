Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Anna Przedpełska-Trzeciakowska wspomina Wandę Traczyk-Stawską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Uroczystości pogrzebowe uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej Wandy Traczyk-Stawskiej odbędą się w poniedziałek, 31 sierpnia, w Warszawie. Tego samego dnia o godzinie 19, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich, mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.

Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, były rzecznik praw dziecka, przekazał w mediach społecznościowych, że pogrzeb Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Spotkają się, by oddać jej hołd

Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby pożegnać Honorową Obywatelkę Warszawy Wandę Traczyk-Stawską, a nie będą mogli wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych, zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające. W poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 19, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.

Głównym punktem wieczoru będzie projekcja filmu "Wanda. Ostatnia z oddziału", opowiadającego o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki. Dokument przypomina nie tylko historię młodej sanitariuszki i żołnierki Powstania Warszawskiego, ale także wieloletnią działalność osoby, która po wojnie stała się jednym z najważniejszych głosów w obronie pamięci o ofiarach wojny, praw człowieka oraz demokratycznych wartości.

Będzie można zapalić znicz przy fotografii pani Wandy lub pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wyłożona zostanie także księga pamiątkowa, w której każdy będzie mógł zostawić kilka słów wdzięczności, wspomnienie lub osobistą refleksję.

Do udziału w spotkaniu zaproszono również osoby szczególnie związane z bohaterką. Wśród gości będą Anna Przedpełska-Trzeciakowska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, a także syn Wandy Traczyk-Stawskiej, Paweł Stawski wraz z rodziną.

Wieczór będzie miał również wymiar symboliczny. Ogłoszona zostanie decyzja o nadaniu Fundacji Aktywna Demokracja imienia Wandy Traczyk-Stawskiej.

Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami "Atma" i "Pączek".

Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Powstanie Warszawskie
Czytaj także:
Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Reakcja świadków, zatrzymane pijane kierujące
Okolice
Tablica była, ale nie było jej widać
Problem z tablicą, przymusowa poprawka przy drodze
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych
Ostrzelali namioty osób w kryzysie bezdomności
Praga Północ
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Kieszonkowcy obserwowali kupujących. Nie wiedzieli, że ktoś obserwuje ich
Wola
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce setkom cudzoziemców
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Reklama okazała się pułapką. Oszukana po raz drugi
Okolice
Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban
Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
Okolice
Wypadek w miejscowości Strachówko
Czołowe zderzenie. Są ranni, w tym dwoje dzieci
Okolice
Dachowanie koło Płońska
Przed samochód wybiegła sarna, 18-latek ranny po dachowaniu
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Żużel na Narodowym. Jak dojechać na stadion
Praga Południe
Utrudnienia na kolei (zdj. ilustracyjne)
Uszkodzona trakcja, opóźnione pociągi
Okolice
Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ
To rozwiązanie usprawni pracę motorniczych, ale po miesiącu utrudnień
Praga Północ
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Nietrzeźwy 15-latek bez uprawnień i kasku wywrócił się motorowerem
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Na przejściu obowiązywało 70 km/h, powinno być 50
Dariusz Gałązka
Dawna Klinika Dermatologii WUM przy Koszykowej
Przetrwał wojnę, idzie pod młotek. Uczelnia sprzeda historyczny gmach
Klaudia Kamieniarz
Kobietę czekała wizyta na komisariacie
Na lotnisku przypomnieli jej o grzywnie, do Mediolanu nie poleciała
Włochy
Wypadek w miejscowości Pniewo
Ciężarówka stała przed światłami. W tył naczepy uderzyła osobówka
Okolice
Wizualizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa
Zlikwidują rowerowy teleport, zabiorą jeden pas kierowcom
Śródmieście
Wypadek w Milanówku (Mazowieckie)
Zderzenie dwóch aut. Jedno dachowało
Milanówek
Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna
Biła, kopała, nie dawała jedzenia. Zarzuty dla matki i jej konkubenta
Żyrardów
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Glock i Walther w mieszkaniu. Jest śledztwo prokuratury
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zbrodnia na kampusie UW. Sąd zdecydował o losie Mieszka R.
Śródmieście
Zdarzenie w Warszawie
Rozbita taksówka, części na jezdni
Ochota
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Przedwojenna Warszawa znów dała o sobie znać
Piotr Bakalarski
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Chcą zapobiec likwidacji przedszkoli. Apelują o mniejsze grupy trzylatków
Śródmieście
Jeżozwierz w ogródku przychodni stomatologicznej
Jeżozwierz wszedł do ogródka przychodni. Fiasko "obławy"
Klaudia Kamieniarz
36-latka została zaatakowana wałkiem do ciasta
Wałkiem do ciasta okładała nową partnerkę mężczyzny
Okolice
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
16-latek na motocyklu uderzył w dwa auta. Nie żyje
Ochota
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Praktycznie cały samochód zniknął pod naczepą. Śmierć na S8
Mazowieckie
Pozostałości Kordegardy Piramidalnej w Łazienkach Królewskich
Archeolodzy odkopali w Łazienkach Królewskich pozostałości "piramidy"
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki