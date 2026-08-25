Śródmieście Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły

Anna Przedpełska-Trzeciakowska wspomina Wandę Traczyk-Stawską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy

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Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, były rzecznik praw dziecka przekazał w mediach społecznościowych, że pogrzeb Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 Msza święta w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami "Atma" i "Pączek".

Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.