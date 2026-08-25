Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Anna Przedpełska-Trzeciakowska wspomina Wandę Traczyk-Stawską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Uroczystości pogrzebowe uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej Wandy Traczyk-Stawskiej odbędą się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie.

Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, były rzecznik praw dziecka przekazał w mediach społecznościowych, że pogrzeb Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 Msza święta w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami "Atma" i "Pączek".

Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
TVN24
1 godz
pc
"Spotkała się ze słuszną, zmasowaną krytyką". Mocne słowa o Barbarze Mróz-Gorgoń
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Powstanie Warszawskie
Czytaj także:
Niewybuch w Śródmieściu
Robotnicy wykopali niewybuch. Ulica zamknięta
Śródmieście
Wichura przeszła nad Warszawą
Czwartą dobę czekają na prąd. Dostawca wciąż walczy ze skutkami wichury
Klaudia Kamieniarz
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Kolejarze z deweloperami chcą tu zbudować dwa tysiące mieszkań
Klaudia Kamieniarz
Groził bronią w mediach społecznościowych
Groził sąsiadom śmiercią. Odpowie nie tylko za to
Wilanów
Po 29 latach wraca połączenie kolejowe do Zegrza Południowego
Miesiąc bez pociągów pod Warszawą
Okolice
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na Moście Grota-Roweckiego. Utrudnienia
Żoliborz
Nocne kontrole kierujących hulajnogami
Rekordzistka dostała 5 tysięcy złotych mandatu. Jechała hulajnogą
Ulice
Lotnisko Chopina, kontrola paszportowa
Przykleił sobie uszy do głowy, żeby tylko dostać się do Europy
Włochy
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Jeden kierowca ją potrącił, następny na nią najechał. 16-latka zginęła na niebezpiecznym przejściu
Okolice
Stanisław Grodzki w samochodzie
130 lat temu na ulice stolicy wyjechał pierwszy samochód
Śródmieście
Atak na 20-latków z Ukrainy w Radomiu
Zaatakowali na przystanku trzech 20-latków z Ukrainy i ścigali ich ulicami miasta
Radom
Andrzej Seweryn
"Przypominają nam, jak wielka jest cena wolności"
Michał Malinowski, Filip Czerwiński
Kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu
Zaparkowała w niewłaściwym miejscu, ale to nie był największy problem
Praga Północ
Na fotelu pasażera leżały butelki po wódce
Puste butelki na fotelu pasażera, kierowca pijany
Okolice
Badania archeologiczne w Morysinie
Swoje tajemnice skrywa pod ziemią. Niektóre udało się odkryć
Wilanów
Kot uciekł właścicielce i wszedł pod tramwaj
Kot zatrzymał tramwaje
Śródmieście
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Był na liście osób niepożądanych. Wpadł podczas rutynowej kontroli
Śródmieście
Niebezpieczna sytuacja na Wale Miedzeszyńskim
Przemknął jak pocisk. "Poczuliśmy pęd powietrza"
Praga Południe
Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ucieczkę zakończył na poboczu
Nie zatrzymał się do kontroli. Ucieczkę zakończył na słupie
Okolice
Zatrzymał na ulicy rządowe auto. Jest decyzja sądu
Zatrzymał na ulicy rządowe auto. Jest decyzja sądu
Śródmieście
Zarzuty dla opiekunki ze żłobka na Targówku
Dziecko z urazem czaszki. Policja weszła do żłobka
Targówek
Miał ponad trzy promile, sprowokował kolizję i chciał uciec
Po kolizji chciał uciec, miał trzy promile. Pasażerki szukała prokuratura
Okolice
Kobieta na hulajnodze wjechała pod tramwaj
Wjechała na hulajnodze na czerwonym pod tramwaj
Śródmieście
Północno-wschodni narożnik Parku Świętokrzyskiego
Złota duma ratusza, a obok narożnik wstydu
Piotr Bakalarski
Edyta przepłynęła samotnie Atlantyk
29-latka samotnie przepłynęła ocean. Największy strach? Latające ryby
Alicja Glinianowicz
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Mamuniu, ratujcie mnie". Usłyszała głos córki, straciła pieniądze i biżuterię
Okolice
Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza
Dron patrolował przejazd kolejowy. "Kierowcy ignorowali znak"
Okolice
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
Wjechał hulajnogą pod pociąg, nie żyje
Mazowsze
Potrącenie rowerzysty pod Warszawą
Potrącenie pieszego pod Warszawą. Przechodził przez pasy
Okolice
Wypadek w Pruszkowie
Auta wypadły z jezdni, sygnalizator ranił pieszych. Zarzuty po dziewięciu miesiącach
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki