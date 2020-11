Są cztery nowe karetki, kupią sześć kolejnych. "Każdy zakup jest na wagę złota"

Karetki zostały zakupione w związku z pandemią koronawirusa. To cztery nowoczesne ambulanse, a wkrótce dołączy do nich sześć kolejnych. Inwestycja pochłonęła blisko 2,4 miliony złotych. Pojazdy będą wykorzystywane jako jednostki intensywnej opieki, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów, a więc do ratowania życia w najcięższych przypadkach. Warszawskie pogotowie zaznaczyło, że każdy pojazd wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, m.in. w defibrylator transportowy z możliwością teletransmisji danych. Oznacza to, że w trakcie przewożenia pacjenta do szpitala możliwe będzie prowadzenie konsultacji kardiologicznych w czasie rzeczywistym.