Śródmieście

Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko

W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zarząd Oczyszczania Miasta ostrzega, że w sobotę może zrobić się ślisko na stołecznych ulicach i chodnikach. Po raz kolejny prognozowane są opady śniegu. Temperatura nie przekroczy zera.

Sobota w stolicy będzie pochmurna z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 stopni Celsjusza. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 984 hektopaskali.

"Śniegu znów przybyło. A według radarów jest szansa, że popada jeszcze więcej. Temperatura oscyluje w okolicy zera, ale będzie spadać, co oznacza ryzyko zamarzania mokrych nawierzchni" - ostrzega w sobotę Zarząd Oczyszczania Miasta.

W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posypywarki w akcji

Miejskie służby podają, że o 7.45 ponad 40 posypywarek wyjechało na ulice. Ich działania koncentrowały się na mostach, wiaduktach i stromych podjazdach.

Działania były także prowadzone nocą. "170 posypywarek, ustawionych wcześniej w punktach startowych, o 22.15 ruszyło do pracy na wszystkie ulice, którymi kursują autobusy. Cały czas też na terenach dla pieszych pracują ekipy z szuflami i piaskiem" - przekazał ZOM za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przedstawiciele ZOM zapewniają, że na bieżąco śledzą aktualną sytuację pogodową, dane meteo i z radarów. "Analizujemy też raporty o stanie nawierzchni, który przez całą dobę monitorują nasi kontrolerzy. W razie potrzeby ogłosimy kolejne akcje pługoposypywarek" - zapowiadają. Apelują też do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków na drogach i przepuszczanie posypywarek.

W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Alert IMGW dla Mazowsza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Mazowsza alert pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Śródmieście

