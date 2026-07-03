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Śródmieście

Podzielili obowiązki po rezygnacji wiceprezydentek. Jest zarządzenie

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Warszawski ratusz
Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra straciły w piątek stanowiska. Już tego samego dnia w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie, z którego wynika, kto przejmie ich obowiązki. Ze strony ratusza zniknęły już też nazwiska wiceprezydentek.

Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły w piątek dymisje, które zostały przyjęte. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, gdzie trwają wciąż kontrole, a prokuratura prowadzi swoje postępowania.

Tego samego dnia na stronie urzędu miasta pojawiła się informacja o podziale obowiązków w ratuszu po dymisji wiceprezydentek. Z opublikowanego w BIP zarządzenia wynika, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nadzoruje od teraz między innymi Biuro Kultury (wcześniej należało to do obowiązków Aldony Machnowskiej-Góry), czy Biuro Sportu i Rekreacji (po Renacie Kaznowskiej).

Nowy podział obowiązków w ratuszu

Z kolei wiceprezydentowi Tomaszowi Mencinie powierzono nadzór nad działaniem Urzędu Stanu Cywilnego, za co do tej pory odpowiadała Aldona Machnowska Góra. Wiceprezydent nadzoruje oprócz tego za: Biuro Infrastruktury, Biuro Ładu Korporacyjnego, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Rady Warszawy czy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.

Tomasz Mencina
Tomasz Mencina
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Zastępczyni prezydenta Karolinie Bober powierzono prowadzenie spraw z zakresu: architektury, polityki rozwoju przestrzennego, edukacji, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, wypłat odszkodowań za nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ochrony konserwatorskiej zabytków, a także zapewnienia obsługi informatycznej urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji.

Bober przejęła po Kaznowskiej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego i Biuro Edukacji. Ma odpowiadać też od teraz za Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Informatyki, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Spraw Dekretowych i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (po Aldonie Machnowskiej-Górze).

Kto zajmie się polityką zdrowotną?

Z kolei sekretarzowi miasta Maciejowi Fijałkowskiemu powierzono prowadzenie spraw z zakresu: polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej i metropolitarnej, polityki inwestycyjnej, mobilności oraz polityki transportowej Warszawy, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, a także spraw z zakresu obsługi prawnej urzędu.

Maciej Fijałkowski nowym sekretarzem Warszawy
Maciej Fijałkowski nowym sekretarzem Warszawy
Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn/PAP

Fijałkowski przejął nadzór nad: Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biurem Polityki Inwestycyjnej, Biurem Polityki Zdrowotnej (po Renacie Kaznowskiej) i Biurem Prawnym.

Skarbniczce miasta Marzannie Krajewskiej powierzono finanse Warszawy, księgowość budżetową i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, planowanie budżetowe oraz politykę długu i restrukturyzacji wierzytelności.

Jak wymieniono, Krajewska zarządza i koordynuje pracę: Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Biura Księgowości i Kontrasygnaty, Biura Planowania Budżetowego i Centrum Obsługi Podatnika.

Z zarządzenia wynika też, że Elżbieta Markowska, dyrektor magistratu, koordynuje zadania z zakresu: administracji i spraw obywatelskich, zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu Warszawy, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji.

Do jej zadań należy zarządzanie ludźmi w urzędzie, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, dbanie o przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Etyki, nadzór nad polityką jakości, a także zadania z zakresu funkcjonowania kontroli oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia oraz zamówień publicznych.

Markowska zarządza i koordynuje pracę: Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Administracyjnego, Biura Kontroli, Biura Organizacji Urzędu, Biura Zamówień Publicznych i Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Dodatkowe obowiązki

Z pisma wynika również, że Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy ma zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni, ochrony powietrza i polityki klimatycznej, polityki lokalowej, rewitalizacji oraz spraw społecznych.

Magdalena Młochowska
Magdalena Młochowska
Źródło zdjęcia: TVN24

Młochowska zarządza i koordynuje pracę: Biura Gospodarki Odpadami, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biura Ochrony Środowiska, Biurem Polityki Lokalowej i Biurem Pomocy i Projektów Społecznych (po Aldonie Machnowskiej Górze).

Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. Strategii i Relacji Zewnętrznych ma zadania z zakresu: polityki rozwoju m.st. Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań m.st. Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy.

Do jej obowiązków należy też realizowanie projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z instytucjami zagranicznymi, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Łącznie Popielawska zarządza i koordynuje pracę: Biura Marketingu Miasta, Biura Rozwoju Gospodarczego, Biura Strategii i Analiz, Biura Współpracy Międzynarodowej, i  Centrum Komunikacji Społecznej (po Machnowskiej-Górze).

Na koniec podano, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli 3 lipca.

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