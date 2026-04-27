Śródmieście

Wpadli na gorącym uczynku. Policyjna zasadzka na "słupy" 

Policja zatrzymała mężczyznę
Zatrzymani z zarzutami usiłowania oszustwa
Źródło: KSP
Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn. To tzw. słupy, ich zadaniem był odbiór przesyłki z telefonami. Aparaty wyłudzone zostały od firmy telekomunikacyjnej przez fałszywego właściciela firmy. W sumie straty mogły sięgnąć 56 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że znany im mężczyzna, zajmujący się wyłudzaniem sprzętu elektronicznego na szkodę firm telekomunikacyjnych, po raz kolejny złożył zamówienie. Użył do niego danych prawdziwych podmiotów gospodarczych i w ten sposób z jedną z firm zawarł przez infolinię umowy na usługi telekomunikacyjne.

Jak ustalili policjanci, w ramach podpisanych umów firma przesłała na wskazany przez 39-latka adres cztery przesyłki, w których były telefony warte ponad 30 tysięcy złotych.

Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że początkowo przesyłki zostały nadane na adres firmowy. Jednak kurier miał je dostarczyć w inne miejsce, wskazane podczas rozmowy telefonicznej z rzekomym właścicielem firmy.

Po nitce do kłębka

Funkcjonariusze zjawili się więc w miejscu, gdzie kurier miał pozostawić paczkę i obserwowali je. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który przyszedł po odbiór paczek.

"Okazało się, że 44-latek został poproszony o odbiór przesyłek przez znajomego i dlatego pojawił się w tym miejscu. Tam też dowiedział się, gdzie ma je dostarczyć. Informacje te przekazał policjantom, którzy udali się we wskazane miejsce. Tam zatrzymali 50-latka, który czekał na przesyłkę, a w niedalekiej odległości osobę obserwującą go z wiaduktu" - opisała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci ustalili, że wszyscy zatrzymani to tzw. słupy działające na zlecenie 33-latka, który zorganizował odbiór telefonów na prośbę inicjatora procederu. "Ten ostatni miał mu zapłacić 'za robotę' tysiąc złotych" - dodała Adamus.

Zatrzymani z zarzutami usiłowania oszustwa
Policja zatrzymała mężczyznę
Policja zatrzymała mężczyznę
Źródło: KSP
Policja zatrzymała mężczyznę
Policja zatrzymała mężczyznę
Źródło: KSP
Policja zatrzymała mężczyznę
Policja zatrzymała mężczyznę
Źródło: KSP

56 tysięcy złotych strat

Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dotyczącego usiłowania wyłudzenia sprzętu elektronicznego o wartości ponad 30 tysięcy złotych oraz usiłowania wyłudzenia sprzętu elektronicznego na dane innej firmy na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że łączna wartość strat mogła wynieść ponad 56 tysięcy złotych.

Sprawą tzw. słupów zatrzymanych przez stołecznych policjantów zajęli się dochodzeniowcy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.

"Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań" - zaznaczyła Adamus.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
