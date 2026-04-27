Śródmieście Wpadli na gorącym uczynku. Policyjna zasadzka na "słupy" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zatrzymani z zarzutami usiłowania oszustwa Źródło: KSP

Policjanci ustalili, że znany im mężczyzna, zajmujący się wyłudzaniem sprzętu elektronicznego na szkodę firm telekomunikacyjnych, po raz kolejny złożył zamówienie. Użył do niego danych prawdziwych podmiotów gospodarczych i w ten sposób z jedną z firm zawarł przez infolinię umowy na usługi telekomunikacyjne.

Jak ustalili policjanci, w ramach podpisanych umów firma przesłała na wskazany przez 39-latka adres cztery przesyłki, w których były telefony warte ponad 30 tysięcy złotych.

Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że początkowo przesyłki zostały nadane na adres firmowy. Jednak kurier miał je dostarczyć w inne miejsce, wskazane podczas rozmowy telefonicznej z rzekomym właścicielem firmy.

Po nitce do kłębka

Funkcjonariusze zjawili się więc w miejscu, gdzie kurier miał pozostawić paczkę i obserwowali je. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który przyszedł po odbiór paczek.

"Okazało się, że 44-latek został poproszony o odbiór przesyłek przez znajomego i dlatego pojawił się w tym miejscu. Tam też dowiedział się, gdzie ma je dostarczyć. Informacje te przekazał policjantom, którzy udali się we wskazane miejsce. Tam zatrzymali 50-latka, który czekał na przesyłkę, a w niedalekiej odległości osobę obserwującą go z wiaduktu" - opisała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci ustalili, że wszyscy zatrzymani to tzw. słupy działające na zlecenie 33-latka, który zorganizował odbiór telefonów na prośbę inicjatora procederu. "Ten ostatni miał mu zapłacić 'za robotę' tysiąc złotych" - dodała Adamus.

Zatrzymani z zarzutami usiłowania oszustwa

56 tysięcy złotych strat

Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dotyczącego usiłowania wyłudzenia sprzętu elektronicznego o wartości ponad 30 tysięcy złotych oraz usiłowania wyłudzenia sprzętu elektronicznego na dane innej firmy na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że łączna wartość strat mogła wynieść ponad 56 tysięcy złotych.

Sprawą tzw. słupów zatrzymanych przez stołecznych policjantów zajęli się dochodzeniowcy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.

"Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań" - zaznaczyła Adamus.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.