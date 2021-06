Rzucił racą w mieszkanie w czasie marszu narodowców. Jest wyrok

Na początku maja informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżony nie przyznawał się do winy.

Trafił w lokal zajmowany przez artystę

Szykował się do wyjazdu

Policja zatrzymała Piotra K. 13 listopada w Białymstoku. Jak informowała Komenda Stołeczna Policji, tożsamość 37-latka udało się ustalić za pomocą m.in. monitoringu. Śledczy zatrzymali go w ostatniej chwili. "Szykował się do wyjazdu z kraju. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta" – przekazywała stołeczna policja.

Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna po marszu wrócił do rodzinnego Białegostoku. Gdy dowiedział się, że szuka go policja, szykował się do wyjazdu do Brukseli, gdzie prowadził firmę. Mężczyzna miał poprosić matkę, by wyrzuciła kurtkę, w której był na manifestacji w Warszawie.