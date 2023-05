Wybili szybę i ukradli z auta 100 tysięcy złotych. "Obserwowali każdy krok ofiary"

Swoją ofiarę obserwowali w centrum handlowym, gdzie pokrzywdzony wypłacał gotówkę. - Podłożony wcześniej przez mężczyzn kolec zmusił kierowcę do zatrzymania samochodu. Wtedy sprawcy wybili szybę i skradli ponad 100 tysięcy złotych w polskiej i obcej walucie. Policja zatrzymała dwie osoby - przekazał rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata.

Sprawą zajęli się policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Jak przekazał Szumiata, zatrzymali dwie z czterech osób podejrzanych o kradzież z włamaniem do Audi A8. - Policjanci ustalili także tożsamość pozostałych mężczyzn biorących udział w tym przestępstwie. Jeden odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo a zatrzymanie ostatniego to już tylko kwestia czasu - zapewnił rzecznik śródmiejskiej policji.