Śródmieście

Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Jest decyzja w sprawie podejrzanego

Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Zatrzymany za "próbę podpalenia budynku"
Źródło: TVN24
Mężczyzna podejrzany o rzucenie butelką z cieczą łatwopalną i usiłowanie podpalenia budynku przy Wiejskiej był niepoczytalny - poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Do sądu skierowany został wniosek o umorzenie postępowania.

W połowie października ubiegłego roku doszło do próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Kilka dni później policjanci zatrzymali w tej sprawie 44-letniego Krzysztofa B., mieszkańca powiatu łosickiego, który miał rzucić "butelką z zawartością cieczy", a następnie próbował podpalić i podpalił tę ciecz po rozbiciu się butelki.

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Na początku stycznia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego przeciwko Krzysztofowi B. i orzeczenie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym.

Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili

Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili

Żoliborz
"Po podpaleniach czuł ulgę i odprężenie"

"Po podpaleniach czuł ulgę i odprężenie"

TVN24

Biegli: Krzysztof B. był niepoczytalny

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, "powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy oraz psycholog po przeprowadzeniu badania Krzysztofa B. stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał on zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem".

Prok. Skiba dodał, że - zdaniem biegłych - "istnieje wysokie ryzyko ponownego popełnienia (przez Krzysztofa B. - PAP) czynów zagrażających porządkowi prawnemu, zachodzą podstawy do zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym". 

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Przestępczość w Warszawie
