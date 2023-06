"Podejrzana przesyłka" w budynku sądu

Koperta z proszkiem w prokuraturze

Do podobnego zdarzenia doszło w środę. Dziewięć zastępów strażaków, w tym grupa chemiczna, pracowało w budynku Prokuratury Rejonowej w Śródmieściu. Służby zostały wezwane po tym, jak do siedziby przy ulicy Kruczej ktoś dostarczył kopertę z nieznanym proszkiem. Przesyłka została zabezpieczona i trafiła do laboratorium ABW.