Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców

Pierwszą informację o niewybuchu znalezionym na posesji przy ulicy Koźmińskiej 20 na Powiślu otrzymaliśmy na Kontakt 24.
Potwierdziła ją śródmiejska policja. - W czasie prac remontowych odnaleziono przedmiot przypominający niewybuch. Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczyli teren. Podjęto decyzję o ewakuacji 24 mieszkańców dwóch okolicznych budynków - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Na miejsce wezwano patrol saperski, który zneutralizuje niewybuch.
