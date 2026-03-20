Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców

Pierwszą informację o niewybuchu znalezionym na posesji przy ulicy Koźmińskiej 20 na Powiślu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Potwierdziła ją śródmiejska policja. - W czasie prac remontowych odnaleziono przedmiot przypominający niewybuch. Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczyli teren. Podjęto decyzję o ewakuacji 24 mieszkańców dwóch okolicznych budynków - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Na miejsce wezwano patrol saperski, który zneutralizuje niewybuch.