Śródmieście Zaskakujące odkrycie w centrum Warszawy. Odkopali pamiątki po przedwojennej filharmonii Oprac. Alicja Glinianowicz |

Podczas prac w centrum Warszawy odkryto elementy przedwojennej Warszawy Źródło wideo: UM Warszawa Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Do odkrycia doszło na ulicy Sienkiewicza, w miejscu, gdzie do niedawna istniał parking obok Filharmonią Narodowej. Prace prowadzone są w ramach przebudowy kwartału między Złotą, Zgoda, Jasną i Sienkiewicza. Z budowlanką wiąże się archeologia.

- W ten sposób odkrywamy stare miasto, odkrywamy piwnice a przy okazji natrafiamy na tak cenne znaleziska. To jest odkrywanie historii miasta, prawdziwej duszy Warszawy, ale wpływa także na tempo prac - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie ratusza.

Obecnie trwają prace przy Placu Emila Młynarskiego. Już na niewielkiej głębokości odsłonięto fundamenty przedwojennej kamienicy. Największe zaskoczenie czekało jednak w jej piwnicach. Są to części olbrzymich lamp sufitowych, prawdopodobnie z głównej sali koncertowej lub foyer, części okuć i ozdób metalowych, półmiski, figurka jeźdźca na koniu z brązu, ceramika, w tym fragmenty dwóch dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego i wiele sztućców.

Odkrycie pamiątek po przedwojennej filharmonii Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Plafon z męską głową, metalowy wieniec

"Jednym z ciekawszych znalezisk jest plafon z męską głową ujętą z profilu. Dzieło jest sygnowane przez wybitego rzeźbiarza Sławomira Celińskiego z datą 1881 rok i napisem 'Warszawa'. Trudno powiedzieć, czy pochodzi z Filharmonii, bo dzieło jest znacznie wcześniejsze niż powstanie gmachu" - opisano w komunikacie.

To jednak nie koniec sensacyjnych odkryć w tym miejscu. Kolejną ciekawostką okazał się metalowy wieniec jakim miano w zwyczaju upamiętniać ważne wydarzenia czy nagrody.

"Ten pogięty, wydobyty z wykopu, może być jednym z tych uwiecznionych na archiwalnym zdjęciu z wnętrz Filharmonii" - dodano.

Nie ma pewności, jakie jest pochodzenie znalezionych przedmiotów. Ciężko oddzielić przedmioty, które kiedyś były wyposażeniem filharmonii, od tych, które stanowiły własność mieszkańców sąsiedniej kamienicy, którzy próbowali schować je w piwnicy przed wojennym zniszczeniem. Kamienica całkowicie spłonęła, ślady ognia widoczne są na murach fundamentów.

Odkryto fundamenty dawnych zabudowań w centrum Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Podczas przebudowy Nowego Centrum Warszawy odkryto fundamenty dawnych zabudowań Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Archeolodzy przygotowują się do sprawdzenia drugiej części terenu. Nadzór nad całością prac archeologicznych sprawuje Stołeczny Konserwator Zabytków.