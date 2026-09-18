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Śródmieście

Pociągi dostaną drugą młodość. Kontrakt na pół miliarda złotych

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Pociągi SKM Elf po modernizacji
Niebezpieczne sytuacje na torach. SKM publikuje film i apeluje
Źródło wideo: Warszawska Szybka Kolei Miejska
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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13 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej przejdzie generalny remont. Wartość podpisanej w piątek umowy to prawie pół miliarda złotych. Ostatni pociąg wróci po remoncie w połowie 2028 roku.

W piątek w hali serwisowej na bocznicy Szybkiej Kolei Miejskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał wartą prawie pół miliarda złotych umowę na generalny remont 13 pociągów SKM.

Trzaskowski zaznaczył, że inwestycje w tabor polegają na zakupie nowych pociągów oraz na gruntownych remontach starszych składów. - Tu nie chodzi o zwykły remont, to jest najbardziej gruntowna przebudowa, jaką można sobie wyobrazić - praktycznie wszystkie podzespoły są wymieniane - powiedział.

Prezydent Warszawy wyjaśnił, że na nowy pociąg trzeba czekać trzy lata albo więcej, natomiast tego typu remonty trwają od sześciu do ośmiu miesięcy.

- Transport publiczny to dla mnie absolutny priorytet. Cieszę się, że mamy nowy tabor, ale także, że dokonujemy tak gruntownych remontów, które doprowadzają do tego, że pociągi, które jeździły wcześniej po Warszawie, odzyskują drugą młodość i są jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb Warszawiaków - dodał.

Kamery z tyłu pociągu i inne nowości

Po remoncie pociągi będą wyposażone w szyby odporne na nagrzewanie, nowe siedzenia z bardziej praktyczną tapicerką z ekoskóry, dodatkowe miejsce na wózki i rowery (stojaki typu "doker"), ładowarki USB, dodatkowe poręcze, monitoring, lżejsze i szybsze rampy dla wózków. W pociągach znajdą się także systemy informacji pasażerskiej odporne na cyberzagrożenia.

Nowością będą kamery montowane z tyłu pociągu, tak by maszynista widział, czy ktoś nie wsiada na tylne sprzęgi (łączenia wagonów). Kierujący pociągiem dowie się też natychmiast o otwarciu gabloty z defibrylatorem.

Na nowo pomalowane zostanie "pudło" pojazdu, zostanie pokryte powłoką antygraffiti.

Kompleksowej modernizacji poddane zostaną cztery pociągi 19WE eksploatowane od 2010 roku i dziewięć pociągów 35WE Impuls, które jeżdżą w barwach miejskiego przewoźnika od 2012 roku.

Pociągi SKM po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Umowa na pół miliarda złotych

Prezes SKM Maria Wasiak przekazała, że pierwszy pociąg pojedzie na remont na początku roku, a ostatni wróci na tory w drugiej połowie 2028 roku.

Prace modernizacyjne wykona Public Transport Service (PTS) - to wybrana w otwartym przetargu polska firma z siedzibą w Paterku (województwo kujawsko-pomorskie). Wartość umowy to ponad 475 milionów złotych brutto.

W 2022 roku, przy wsparciu funduszy europejskich, Warszawa kupiła 21 nowych pociągów Impuls II od nowosądeckiego Newagu. Jak zapewniają urzędnicy, dzięki temu oraz realizowanemu właśnie programowi modernizacyjnemu cały tabor SKM będzie w perspektywie kilku lat nowy albo gruntownie odnowiony.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Komunikacja MiejskaKolejPociągi w Warszawie
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