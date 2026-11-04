Pobił mężczyznę w centrum Warszawy i uciekł z kraju. Wpadł na granicy
Do rozboju doszło na ulicy Pankiewicza w Śródmieściu. Jak ustalili policjanci, 29-letni obywatel Wielkiej Brytanii zaatakował 28-letniego Polaka, powodując u niego poważne obrażenia głowy. Następnie zabrał mu telefon komórkowy o wartości około pięciu tysięcy złotych.
Uciekł zagranicę
Sprawą zajęli się policjanci z komendy przy Wilczej. Ustalili tożsamość podejrzanego, ale okazało się, że wyjechał już z Polski.
"Bezpośrednio po zdarzeniu, aby uniknąć odpowiedzialności, uciekł z Warszawy i przekroczył granicę z Ukrainą. Wyjazd za granicę nie zakończył jednak sprawy. Kiedy 29-latek próbował ponownie wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez granicę polsko-ukraińską, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej" - przekazał w komunikacie aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Zatrzymany trafił najpierw do komendy w Hrubieszowie, a następnie został przewieziony do Warszawy.
Zarzuty i areszt
29-latek usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie.
"Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 29-letniemu obywatelowi Wielkiej Brytanii grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności" - podsumował Pacyniak.