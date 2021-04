Miasto ponownie planuje ogródki na jezdni placu Zbawiciela

Gastronomia przygotowuje się na otwarcie ogródków kawiarnianych. Jak zapowiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk, miasto przymierza się do powiększenia tej strefy na placu Zbawiciela. - Najpewniej ruszy to w wakacje - przekazała.

Rok temu w ramach pilotażu ogródki gastronomiczne zajęły prawy pas jezdni ronda na placu. Rzeczniczka ratusza pytana o to, czy wzorem ubiegłego roku, w tym sezonie będzie podobnie, odpowiedziała: - Przymierzamy się do powiększenia strefy ogródków kawiarnianych na placu Zbawiciela, wzorem ubiegłego roku, najpewniej ruszy to w wakacje, oczywiście w miarę możliwości, związanych z obostrzeniami pandemicznymi.