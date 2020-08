Zmiany na placu Zbawiciela, część ronda dla pieszych

Propozycja MJN

Na początku czerwca działacze z Miasto Jest Nasze zaproponowali, by w weekendy przez plac Zbawiciela nie mogły przejeżdżać samochody . Aktywiści zaproponowali jednak całkowite zamknięcie placu Zbawiciela dla ruchu samochodowego w weekendy. W ich ocenie nie stanowiłoby to poważnego utrudnienia dla kierowców, gdyż niedaleko znajdują się duże ciągi komunikacyjne.

Miał być zatwierdzony jeszcze w czerwcu

Projekt, zakładający zamknięcie prawego pasa w okręgu całego placu, miał zostać zatwierdzony jeszcze w czerwcu. - Planujemy zatwierdzić go jeszcze w tym miesiącu, by móc go wprowadzić jeszcze w okresie wakacyjnymi - mówiła Gałecka.