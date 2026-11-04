Śródmieście Miasto walczy o półtora miliona. Wykonawca placu zabaw ogłosił upadłość Artur Węgrzynowicz |

Park zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Popularny, ale i pechowy. Tak w skrócie można opisać historię placu zabaw w Parku Ujazdowskim. Wyposażony w tunele, zjeżdżalnie, liny i wiele innych instalacji dla dzieci, przez wiele lat był zamknięty. Gdy w 2019 roku, z dwuletnim opóźnieniem i licznymi perturbacjami (zmiana przepisów, konflikt z wykonawcą), oddano plac do użytku, szybko stał się jedną z największych atrakcji dla najmłodszych w tej części miasta. Równie szybko zaczęły wychodzić pierwsze usterki, które - ze względów bezpieczeństwa - doprowadziły do wyłączenie placu z użytkowania.

Ekspertyza Zarządu Zieleni z sierpnia 2021 wykazała, że nieprawidłowości wykryte na placu zabaw spowodowane są "w przeważającej części z użycia przez wykonawcę materiałów słabej jakości i innych niż opisane w dokumentacji technicznej".

Z powodu usterek plac zabaw w Parku Ujazdowskim przez kilka lat był zamknięty Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Argumenty wykonawcy

W przesłanym wówczas naszej redakcji oświadczeniu, przedstawiciel wykonawcy - Apis Polska poinformował, że "zgłoszone usterki nie powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, a wyłącznie na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń zabawowych, wandalizmu oraz rażącego braku konserwacji".

W dalszej części wykonawca argumentował, że "urządzenia zabawowe skonstruowane między innymi z lin są użytkowane z kilkukrotnym przeciążeniem. Każdego dnia a w szczególności w weekendy plac zabaw jest eksploatowany nadmiernie, niezgodnie z regulaminem i przeznaczeniem poszczególnych urządzeń, co przekłada się na niszczenie pewnych jego elementów i całych urządzeń. Ponadto dzieci starsze i dorośli korzystają z atrakcji nie przystosowanych do ich kategorii wiekowej powodując uszkodzenia urządzeń".

Choć gwarancja na wykonane prace trwała do 2024 roku, Apis Polska odmówił wykonania napraw.

Remont droższy od budowy

Po około dwóch latach od zamknięcia placu, ruszył jego remont. Zarząd Zieleni dopiero w drugim przetargu (w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta) wybrał wykonawcę remontu. Koszt prac wyniósł 3 975 412 złotych. To trzy razy więcej, niż przewidywał budżet. I około 300 tysięcy więcej, niż pochłonęła budowa placu od podstaw w 2019 roku.

Tym razem prace przebiegły bez opóźnień i od maja 2025 roku na placu ponownie mogą bawić się dzieci.

Jednocześnie miejscy urzędnicy zapowiedzieli, że będą domagać się zwrotu kosztów od wykonawcy, który odmówił naprawy w ramach trwającej gwarancji.

Spółka w upadłości

W lutym 2024 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Apis Polska Sp. z o.o.

"Zarząd Zieleni obciążył APIS POLSKA sp. z o.o. w upadłości z tyt. wykonania zastępczego (...), kwotą 1 490 800, zł" - informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. - Wykonawca, pomimo wezwania do usunięcia usterek, nie przystąpił do prac. Zamawiający, zgodnie umową, skorzystał z uprawnień dotyczących zapisów i zlecił naprawę przy pomocy strony trzeciej - wyjaśniła.

Jak przekazała Karolina Kwiecień-Łukaszewska, "obecnie trwa postępowanie w związku z ogłoszeniem upadłości przez dłużnika. Wierzytelności zostały zgłoszone do masy upadłości".

Park zabaw w Parku Ujazdowskim Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Plac zabaw w Parku Ujazdowskim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl