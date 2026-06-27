Śródmieście Koncerty i teatr, kwiaty i zapachy, pokazy dawnych pojedynków. Piknik na Zamku Królewskim Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Zamek Królewski w Warszawie

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Tegoroczny "Piknik na Dworze" w Zamku Królewskim inspirowany jest wystawą czasową "Wielka gra. Opera Władysława IV", nawiązuje do świata teatru oraz opery XVII-wiecznego królewskiego dworu. Dlatego też w tym roku teatr będzie obecny w Ogrodach Zamkowych na wiele sposobów - w plenerowych spektaklach i happeningach, muzyce, tańcu oraz spotkaniach z artystami.

Piknik rozpocznie koncert walców i melodii wiedeńskich w wykonaniu zespołu Amabile. W dalszej części dnia publiczność usłyszy muzykę operową i operetkową. Tancerze zespołu Cracovia Danza nie tylko zaprezentują barokowe tańce dworskie, ale też nauczą uczestników podstawowych kroków menueta czy sarabandy.

Wieczorną część Pikniku otworzy Brass Federacja. Zanim zespół zagra w Ogrodach Zamkowych, muzycy pojawią się także na Placu Zamkowym. Następnie Ogrody przejmie Soul Service, DJ Roma Leopard i Zura, którzy zaproszą uczestników do wspólnej zabawy przy setach granych z winyli. Muzycznym finałem pikniku będzie koncert Mitch & Mitch with their Incredible Combo.

Piknik na Zamku Królewskim Źródło zdjęcia: Zamek Królewski w Warszawie

Inspirowany światem teatru

"Tegoroczny Piknik inspirowany jest światem teatru - zarówno tym scenicznym, jak i obecnym w kostiumie, ruchu czy w plenerowym widowisku. W Ogrodach Zamkowych dwukrotnie wystąpi Teatr Akt z happeningiem 'Pudernice i pantalony', w którym w tym roku pojawi się również Król. Alejkami i wśród publiczności spacerować będą postaci przypominające bohaterów dawnych dworów i teatralnych scen - barwne i pełne charakterystycznego dla Teatru Akt humoru" - przekazał w komunikacie Zamek Królewski.

W Arkadach Kubickiego dwa razy pokazany zostanie familijny spektakl 'Star, Wars i Sawa' Teatru Sztuka Ciała - inspirowana warszawską legendą opowieść wykorzystująca teatr ruchu, pantomimę i kostiumy z papieru.

Piknik na Zamku Królewskim Źródło zdjęcia: Zamek Królewski w Warszawie

Odbędzie się również spotkanie z twórcami projektu 'Szekspir pod gwiazdami'. "Publiczność zajrzy za kulisy przygotowań plenerowego spektaklu 'Sen nocy letniej', który już tego lata będzie można oglądać na scenie w Ogrodach Zamkowych. Do świata szekspirowskiej komedii nawiązywać będzie także 'Szlak Snu' - terenowa gra rozgrywająca się w przestrzeni Ogrodów" - opisał Zamek Królewski.

Motyw teatru pojawi się także w atrakcjach dla rodzin. Dzieci będą mogły tworzyć własne kukiełki, zagrać nimi na specjalnie zbudowanej scenie, budować scenografię z dużych klocków oraz przygotowywać maski florystyczne inspirowane dawną estetyką dworską i bogactwem ogrodowych kwiatów.

Kwiaty na różne sposoby

W Różanym Atelier uczestnicy poznają różne odmiany róż, ich zapachy i historię jednej z najbardziej królewskich roślin ogrodowych. Z kolei w "Królewskiej Pracowni Perfum" uczestnicy poznają dawne zapachy, aromaty i składniki wykorzystywane w perfumach.

W programie znajdą się również warsztaty tworzenia wianków, przypinek do włosów i masek teatralno-florystycznych z żywych kwiatów, a także Kwiatowe Witraże, podczas których uczestnicy wykonają własne kompozycje z suszonych kwiatów i roślin.

Piknik na Zamku Królewskim Źródło zdjęcia: Zamek Królewski w Warszawie

Nie zabraknie również zajęć rysunkowych dla osób w każdym wieku - podczas warsztatów "Bukiety do komnaty" uczestnicy stworzą ilustracje inspirowane kwiatami, dawnymi wnętrzami i estetyką królewskich apartamentów.

Z kolei podczas warsztatów Teatr Natury, organizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, uczestnicy wcielą się w rolę kostiumografów i scenografów, tworząc inspirowane przyrodą ozdoby oraz teatralne akcesoria - fascynatory, opaski, przypinki i ptasie maski nawiązujące do gatunków spotykanych nad Wisłą.

Spacery i pokazy

"W dniu wydarzenia możliwe będzie zwiedzanie Zamku Królewskiego specjalną trasą dostępną wyłącznie podczas Pikniku, Pałacu pod Blachą oraz wystaw 'Wielka gra. Opera Władysława IV' i 'Ostatni zamek. Zamczystość polska: od Wawelu do Stobnicy'" - przekazał Zamek Królewski.

W Arkadach Kubickiego odbywać się będą spacery z zamkowymi edukatorami pod hasłami "Wizyta u króla" oraz "Sekrety królewskiego teatru". Spacery będą rozpoczynały się co pół godziny, a dwa z nich - o godz. 12.00 i 14.30 - będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

"W programie Pikniku znajdzie się również widowiskowy pokaz dawnych pojedynków. Publiczność zobaczy różne style walki bronią białą - od mieczy długich charakterystycznych dla XVI wieku, przez rapiery i lewaki XVII-wiecznych muszkieterów, po szable kojarzone z bohaterami Trylogii" - podał Zamek Królewski.

Program Pikniku na Dworze

SCENA

11.00 - otwarcie, koncert muzyki klasycznej – Amabile

12.00 - Sztuka pojedynku – Tomasz Mleczek i Antoni Olbrychski

13.00 - pokaz florystyczny Spektakl natury – Sylwia Bednarek i Zbigniew Dziwulski

14.00 - Szekspir pod gwiazdami – za kulisami Snu nocy letniej

15.00 - gość specjalny – Opera na dworze – Wiesław Ochman i przyjaciele

16.00 - Cracovia Danza – Taniec w teatrze Władysława IV

20.00 - koncert Mitch & Mitch with their Incredible Combo

OGRODY ZAMKOWE

10.00 - otwarcie Ogrodów

11.00–17.00 - gry, zabawy i animacje dla publiczności Pracuj w teatrze

11.00–17.00 - Szlak Snu – teatralny spacer interaktywny

11.00–17.00 - warsztaty Różane Atelier

11.00–17.00 - warsztaty dla dzieci Zostań królewskim ogrodnikiem

11.00–17.00 - poznawanie i tworzenie zapachów Królewska Pracownia Perfum

11.00–14.00 - Kwiatowe Witraże (kompozycje z suszonych kwiatów)

11.00–15.00 - Teatr Natury – warsztaty i zajęcia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

11.00–14.00 - Pracownia kwiatowa – maski teatralno-florystyczne

12.00 i 15.00 - happening Pudernice i pantalony – Teatr Akt

14.30-17.00 - Pracownia kwiatowa – wianki i przypinki do włosów

14.30-17.00 - warsztaty rysunkowe "Bukiety do komnaty"

17.00 - muzyka na żywo – zespół dęty Brass Federacja

18.00 - potańcówka – Soul Service

ARKADY KUBICKIEGO

11.00–16.30 - międzypokoleniowe spacery po Zamku z edukatorem

12.00 i 14.30 - spacery edukacyjne tłumaczone na PJM

12.00 i 14.00 - spektakl dla dzieci Star, Wars i Sawa – Teatr Sztuka Ciała