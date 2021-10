Pikieta w obronie UE na placu Zamkowym. Zapowiedziano też kontrmanifestacje

Tusk o decyzji Trybunału

Z kolei senator Bogdan Klich (KO) powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że "niedzielne zgromadzenie będzie po to, żeby wyrazić swój stosunek do podjętego przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny stanowiska". - My tu uważamy w Senacie i partie, które tu są reprezentowane, że to jest zagrożenie dla miejsca Polski w Unii Europejskiej, że to otwiera drogę do wystąpienia Polski z UE i wprowadza gigantyczny chaos prawny w Polsce, bo podważa pryncypialną zasadę uznawania wykonywania wyroków TSUE w każdym kraju członkowskim - powiedział Klich. - Wezwanie na taką demonstrację jest w pełni uzasadnione, żeby rządzący wiedzieli, że tak łatwo im nie pójdzie - dodał.