Pijany i bez prawa jazdy jechał kradzionym autem. Wpadł, bo zawracał na zakazie przy policjantach

Właściciel auta dowiedział się o kradzieży od policjantów

Dodał, że funkcjonariusze dogonili kierowcę toyoty, zablokowali mu drogę ucieczki, po czym obezwładnili i wyciągnęli mężczyzn z samochodu. - Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że kierowca miał ponad promil alkoholu we krwi i prowadził samochód, nie mając do tego uprawnień. Zarówno kierowca, jak i jego 27-letni kompan zostali zatrzymani. Właściciel pojazdu dopiero dzięki wizycie policjantów zorientował się, że skradziono mu samochód - wskazał Szumiata.

Jak zaznaczył, obaj mężczyźni usłyszeli zarzut "kradzieży z włamaniem do samochodu, działając wspólnie i w porozumieniu, za co Kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności". Ponadto kierowca usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli, a pasażer - kradzieży wspólnie i w porozumieniu przedmiotów znajdujących się w samochodzie oraz kosmetyczki, dzięki której weszli w posiadanie kluczyków do toyoty auris.