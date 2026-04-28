Śródmieście Pijany 16-latek spał na skwerze w hamaku. Nie mogli go dobudzić Oprac. Katarzyna Kędra |

21.01.2023 | Nie tylko nastolatkowie i dorośli. Kłopoty z alkoholem mają już nawet 11-latki Źródło: Maria Mikołajewska | Fakty TVN

Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego, pilnujący 24 kwietnia porządku na Śródmieściu, odebrali wezwanie z Wybrzeża Kościuszkowskiego. Na skwerze Kahla ktoś zauważył upojonego alkoholem, śpiącego mężczyznę.

"Funkcjonariusze wnikliwie rozejrzeli się po skwerze i w jednym z hamaków zauważyli leżącego człowieka. Upojenie alkoholem było głębokie. Młodzieniec nie był w stanie się obudzić. Z dokumentów, jakie przy nim znaleziono wynikało, że ma dopiero 16 lat. Zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach nadużycia alkoholu przez osoby nieletnie, na miejsce wezwane zostały policja i pogotowie" - podkreśliła w komunikacie straż miejska.

Wokół leżały butelki po wódce

W międzyczasie trwały próby dobudzenia i porozumienia się z nastolatkiem, ale były bezskuteczne. Udało się, ale tylko częściowo, bo 16-latek zdradzał objawy poważnego zatrucia alkoholem. Wokół jego hamaku leżały liczne butelki po wódce. Strażnicy znaleźli też portfel, należący do innego nieletniego. - Wyglądało to tak, jakby pozostali uczestnicy libacji rozeszli się, pozostawiając nieprzytomnego kolegę - relacjonował cytowany w komunikacie strażnik, który brał udział w interwencji. I dodał: - Groziło mu wychłodzenie, gdyby został tu na noc.

Po przeprowadzeniu badań medycznych, pogotowie ratunkowe wystawiło pacjentowi kartę z zaleceniem odtrucia organizmu w specjalistycznym ośrodku.

"Mało brakowało a młodzieniec spędziłby tę noc w SOdON. W ostatniej chwili policjantom udało się ustalić kontakt do rodziców chłopca, którzy zadeklarowali, że wkrótce przyjadą odebrać z rąk funkcjonariuszy ledwo przytomną pociechę" - podsumowali strażnicy.

