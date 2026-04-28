Śródmieście

Pijany 16-latek spał na skwerze w hamaku. Nie mogli go dobudzić

Nastolatek był nietrzeźwy i zasnął w hamaku
21.01.2023 | Nie tylko nastolatkowie i dorośli. Kłopoty z alkoholem mają już nawet 11-latki
Źródło: Maria Mikołajewska | Fakty TVN
Strażnicy miejscy interweniowali na skwerze Kahla, gdzie w hamaku spał 16-latek. Było już ciemno, a chłopiec miał objawy silnego zatrucia alkoholowego. Nastolatek o włos uniknął noclegu w Stołecznym Ośrodku na Osób Nietrzeźwych.

Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego, pilnujący 24 kwietnia porządku na Śródmieściu, odebrali wezwanie z Wybrzeża Kościuszkowskiego. Na skwerze Kahla ktoś zauważył upojonego alkoholem, śpiącego mężczyznę.

"Funkcjonariusze wnikliwie rozejrzeli się po skwerze i w jednym z hamaków zauważyli leżącego człowieka. Upojenie alkoholem było głębokie. Młodzieniec nie był w stanie się obudzić. Z dokumentów, jakie przy nim znaleziono wynikało, że ma dopiero 16 lat. Zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach nadużycia alkoholu przez osoby nieletnie, na miejsce wezwane zostały policja i pogotowie" - podkreśliła w komunikacie straż miejska.

Wokół leżały butelki po wódce

W międzyczasie trwały próby dobudzenia i porozumienia się z nastolatkiem, ale były bezskuteczne. Udało się, ale tylko częściowo, bo 16-latek zdradzał objawy poważnego zatrucia alkoholem. Wokół jego hamaku leżały liczne butelki po wódce. Strażnicy znaleźli też portfel, należący do innego nieletniego. - Wyglądało to tak, jakby pozostali uczestnicy libacji rozeszli się, pozostawiając nieprzytomnego kolegę - relacjonował cytowany w komunikacie strażnik, który brał udział w interwencji. I dodał: - Groziło mu wychłodzenie, gdyby został tu na noc.

Po przeprowadzeniu badań medycznych, pogotowie ratunkowe wystawiło pacjentowi kartę z zaleceniem odtrucia organizmu w specjalistycznym ośrodku.

"Mało brakowało a młodzieniec spędziłby tę noc w SOdON. W ostatniej chwili policjantom udało się ustalić kontakt do rodziców chłopca, którzy zadeklarowali, że wkrótce przyjadą odebrać z rąk funkcjonariuszy ledwo przytomną pociechę" - podsumowali strażnicy.

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Straż miejskaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki