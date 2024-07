Wszedł na parapet, nie potrafił zejść. Wystraszony pies czekał na ratunek

Strażacy opisali interwencję na Facebooku. Jak podali, do niecodziennego zdarzenia, do którego wysłano dwa zastępy, doszło w czwartek rano przy ulicy Wspólnej.

"Na parapecie 6. piętra znajdował się pies, który przez balkon dostał się w to miejsce i nie potrafił wrócić. Przerażony i wystraszony czekał na ratunek. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do działania. Wykorzystując drabinę mechaniczną SCD 41 dostali się do parapetu, na którym znajdowało się zwierzę" - czytamy we wpisie strażaków.