Śródmieście Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy

"Od dziś na naszych ulicach debiutuje Motocyklowa Jednostka Ratunkowa" - poinformowała w piątek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

Motocykle ratunkowe stały się pełnoprawnymi ambulansami, czyli jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego za sprawą nowelizacji przepisów. Ich funkcjonowanie jest teraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wcześniej działały one jako zespoły współpracujące, opłacane z budżetów własnych pogotowia lub ze środków samorządowych.

Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia

"Bezcenne sekundy dla pacjenta"

"To nasz pierwszy sezon na dwóch kółkach, a wszystko po to, by pomoc docierała do Was jeszcze sprawniej" - wyjaśnia stołeczne pogotowie.

Ratownicy zwrócili się też z apelem do kierowców, by patrzyli uważnie w lusterka, gdyż motoambulans jest mniejszy niż karetka, więc trudniej go dostrzec, a także by słuchali sygnałów, aby zrobić mu trochę miejsca między autami.

"Współpraca to klucz. Każdy Wasz sprawny manewr daje nam bezcenne sekundy dla pacjenta" - podkreślili.

Debiut w kilku miastach Polski

Tego samego dnia motoambulans zadebiutował także w Zakopanem, Sosnowcu, Katowicach i Bielsku-Białej.

Motoambulans będzie kierowany przez dyspozytorów w sytuacjach, gdy szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia jest kluczowe. W razie braku konieczności transportu pacjenta ratownik może zakończyć interwencję na miejscu.

Ratownicy medyczni pełniący dyżury na motocyklu posiadają stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz kategorię A prawa jazdy. Pojazd został wyposażony między innymi w sprzęt do tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań oraz prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.

