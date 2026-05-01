Śródmieście

Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy

Stołeczne pogotowie uruchomiło motoambulans
Motoambulans i ratownik z powołania. "Śmierci spod łopaty uciekłem"
Źródło: Fakty TVN
Na warszawskie ulice wyjechał po raz pierwszy motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia. Ratownik na jednośladzie będzie kierowany tam, gdzie kluczowe jest szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia. Ma on szansę na sprawne przedarcie się przez korki i udzielenie pomocy przed przyjazdem karetki.

"Od dziś na naszych ulicach debiutuje Motocyklowa Jednostka Ratunkowa" - poinformowała w piątek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

Motocykle ratunkowe stały się pełnoprawnymi ambulansami, czyli jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego za sprawą nowelizacji przepisów. Ich funkcjonowanie jest teraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wcześniej działały one jako zespoły współpracujące, opłacane z budżetów własnych pogotowia lub ze środków samorządowych.

Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie

"Bezcenne sekundy dla pacjenta"

"To nasz pierwszy sezon na dwóch kółkach, a wszystko po to, by pomoc docierała do Was jeszcze sprawniej" - wyjaśnia stołeczne pogotowie.

Ratownicy zwrócili się też z apelem do kierowców, by patrzyli uważnie w lusterka, gdyż motoambulans jest mniejszy niż karetka, więc trudniej go dostrzec, a także by słuchali sygnałów, aby zrobić mu trochę miejsca między autami.

"Współpraca to klucz. Każdy Wasz sprawny manewr daje nam bezcenne sekundy dla pacjenta" - podkreślili.

Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów

Ulice

Debiut w kilku miastach Polski

Tego samego dnia motoambulans zadebiutował także w Zakopanem, Sosnowcu, Katowicach i Bielsku-Białej.

Motoambulans będzie kierowany przez dyspozytorów w sytuacjach, gdy szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia jest kluczowe. W razie braku konieczności transportu pacjenta ratownik może zakończyć interwencję na miejscu.

Ratownicy medyczni pełniący dyżury na motocyklu posiadają stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz kategorię A prawa jazdy. Pojazd został wyposażony między innymi w sprzęt do tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań oraz prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.

"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie

Pieniądze dla fundacji dyrektora pogotowia. 100 tysięcy za wyświetlanie logo urzędu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie

TVN24

