Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Pechowy dzień dla rodziny nurogęsi. Matka została pożarta przez rybę

|
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi trafiły do Ptasiego Azylu
Źródło: Zarząd Zieleni
Drapieżna ryba pożarła nurogęś, która wraz z pisklętami przygotowywała się do wędrówki do Wisły. Dzięki szybkiej reakcji obserwatorów ptaków udało się uratować maluchy. Trafiły one pod opiekę Warszawskiego Zoo.

Wędrówki nurogęsi w kwietniu i maju są już warszawską tradycją. Pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami nadzorują zachowania ptaków, aby pomóc im w bezpiecznej przeprawie z Łazienek Królewskich do Wisły. Ze stawów w parku udają się one do Kanału Piaseczyńskiego, by dostać się następnie do Portu Czerniakowskiego i rzeki. Po drodze muszą pokonać ruchliwą Wisłostradę, więc ruch jest dla nich specjalnie wstrzymywany.

Jedna z takich akcji przybrała nieoczekiwany obrót, o czym poinformowali w sobotę pracownicy Zarządu Zieleni.

"W Łazienkach Królewskich pojawiła się matka nurogęś z jedenastką piskląt. Jednak po wejściu na staw sytuacja przybrała dramatyczny obrót - matka została pożarta przez rybę, osierocając pisklęta" - przekazali za pośrednictwem Facebooka.

Jak wyjaśnili, najprawdopodobniej została ona zaatakowana przez suma.

Uratowali kilkoro piskląt

Podkreślili, że była to stresująca akcja, ale mimo to częściowo zakończyła się sukcesem.

"Na szczęście szybko zareagowaliśmy - wezwaliśmy Eko Patrol Straży Miejskiej, który wraz z naszym ornitologiem i pracowniczką Łazienek odłowił dziewiątkę maluchów i bezpiecznie przetransportował je do Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo" - czytamy we wpisie.

Pisklęta pozostaną na razie pod opieką ogrodu zoologicznego, ale docelowo - jak zapowiada Zarząd Zieleni - mogą trafić do adopcji przez nową matkę nurogęś.

Wędrówki nurogęsi

O tym, jak wygląda akcja wspierania nurogęsi w wędrówkach do Wisły pisaliśmy wielokrotnie na tvnwarszawa.pl.

Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany jest także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

Mokotów
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni

Udostępnij:
Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzętaOchrona zwierząt
Klaudia Kamieniarz
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki