Pechowy dzień dla rodziny nurogęsi. Matka została pożarta przez rybę
Wędrówki nurogęsi w kwietniu i maju są już warszawską tradycją. Pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami nadzorują zachowania ptaków, aby pomóc im w bezpiecznej przeprawie z Łazienek Królewskich do Wisły. Ze stawów w parku udają się one do Kanału Piaseczyńskiego, by dostać się następnie do Portu Czerniakowskiego i rzeki. Po drodze muszą pokonać ruchliwą Wisłostradę, więc ruch jest dla nich specjalnie wstrzymywany.
Jedna z takich akcji przybrała nieoczekiwany obrót, o czym poinformowali w sobotę pracownicy Zarządu Zieleni.
"W Łazienkach Królewskich pojawiła się matka nurogęś z jedenastką piskląt. Jednak po wejściu na staw sytuacja przybrała dramatyczny obrót - matka została pożarta przez rybę, osierocając pisklęta" - przekazali za pośrednictwem Facebooka.
Jak wyjaśnili, najprawdopodobniej została ona zaatakowana przez suma.
Uratowali kilkoro piskląt
Podkreślili, że była to stresująca akcja, ale mimo to częściowo zakończyła się sukcesem.
"Na szczęście szybko zareagowaliśmy - wezwaliśmy Eko Patrol Straży Miejskiej, który wraz z naszym ornitologiem i pracowniczką Łazienek odłowił dziewiątkę maluchów i bezpiecznie przetransportował je do Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo" - czytamy we wpisie.
Pisklęta pozostaną na razie pod opieką ogrodu zoologicznego, ale docelowo - jak zapowiada Zarząd Zieleni - mogą trafić do adopcji przez nową matkę nurogęś.
Wędrówki nurogęsi
Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany jest także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.
Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.
Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.
