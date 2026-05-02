Śródmieście Pechowy dzień dla rodziny nurogęsi. Matka została pożarta przez rybę Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Pisklęta nurogęsi trafiły do Ptasiego Azylu Źródło: Zarząd Zieleni

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wędrówki nurogęsi w kwietniu i maju są już warszawską tradycją. Pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami nadzorują zachowania ptaków, aby pomóc im w bezpiecznej przeprawie z Łazienek Królewskich do Wisły. Ze stawów w parku udają się one do Kanału Piaseczyńskiego, by dostać się następnie do Portu Czerniakowskiego i rzeki. Po drodze muszą pokonać ruchliwą Wisłostradę, więc ruch jest dla nich specjalnie wstrzymywany.

Jedna z takich akcji przybrała nieoczekiwany obrót, o czym poinformowali w sobotę pracownicy Zarządu Zieleni.

"W Łazienkach Królewskich pojawiła się matka nurogęś z jedenastką piskląt. Jednak po wejściu na staw sytuacja przybrała dramatyczny obrót - matka została pożarta przez rybę, osierocając pisklęta" - przekazali za pośrednictwem Facebooka.

Jak wyjaśnili, najprawdopodobniej została ona zaatakowana przez suma.

Pisklęta nurogęsi straciły matkę Źródło: Zarząd Zieleni

Uratowali kilkoro piskląt

Podkreślili, że była to stresująca akcja, ale mimo to częściowo zakończyła się sukcesem.

"Na szczęście szybko zareagowaliśmy - wezwaliśmy Eko Patrol Straży Miejskiej, który wraz z naszym ornitologiem i pracowniczką Łazienek odłowił dziewiątkę maluchów i bezpiecznie przetransportował je do Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo" - czytamy we wpisie.

Pisklęta pozostaną na razie pod opieką ogrodu zoologicznego, ale docelowo - jak zapowiada Zarząd Zieleni - mogą trafić do adopcji przez nową matkę nurogęś.

Pisklęta nurogęsi straciły matkę Źródło: Zarząd Zieleni

Wędrówki nurogęsi

O tym, jak wygląda akcja wspierania nurogęsi w wędrówkach do Wisły pisaliśmy wielokrotnie na tvnwarszawa.pl.

Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany jest także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

OGLĄDAJ: TVN24