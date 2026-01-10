Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta

Pawilon Tańca zaczyna działalność Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

W czwartek na warszawskim Powiślu zainaugurowano działalność Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. Obiekt, który wcześniej służył jako tymczasowa siedziba MSN, teraz będzie gościć międzynarodowe spektakle, warsztaty edukacyjne oraz inicjatywy integrujące lokalną społeczność.

- Powstanie tego budynku i koncepcja Pawilonu Tańca to efekt długiego, partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się, gdy okazało się, że gmach po Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie pusty. Po wielu rozważaniach uznano, że to właśnie warszawski taniec najbardziej potrzebuje takiego miejsca, co potwierdziły konsultacje prowadzone przez Warszawskie Obserwatorium Kultury i MSN. Z radością wchodzimy w nowy etap dla tańca i sztuk performatywnych w Warszawie - powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Weekend otwarcia rozpoczął się pokazem spektaklu "My Fierce Ignorant Step" w choreografii Christosa Papadopoulosa z Grecji, jednej z najciekawszych postaci współczesnej europejskiej sceny tanecznej.

W kolejnych dniach zaplanowano m.in. wydarzenie realizowane we współpracy z festiwalem Ephemera inspirowane twórczością Witkacego oraz Karnawałowy Bal Powszechny, czyli czterogodzinny maraton taneczny podzielony na trzy części: Rodzinną Dyskotekę Dyskąsą, Dancing Międzypokoleniowy oraz Intro i Mini Ball by Madlen Revlon.

150 wydarzeń w 2026 roku

Tylko w pierwszym roku funkcjonowania domu warszawskiego tańca zaplanowano pięć premier, 150 wydarzeń oraz 20 plenerów.

Jak podaje ratusz, w planie są prezentacje dzieł światowej choreografii, m.in. "IN C" Sashy Waltz & Guests, "Vagabundus" Idio Chichavy oraz "NON+ULTRAS" Moritza Ostruschnjaka. Program obejmie także premiery i koprodukcje powstające we współpracy z instytucjami tanecznymi.

"Pierwszą z nich będzie 'STORM' Pawła Sakowicza – koprodukcja z Centrum Sztuki Współczesnej – Pałacem Sapiehów w Wilnie (premiera 30 i 31 stycznia)" - wskazuje Anna Cygankiewicz z Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych.

Szeroka oferta edukacyjna

Tuż po weekendzie otwarcia rozpocznie się program edukacyjny. Ruszą "Edukacyjne wtorki" - regularne zajęcia dla różnych grup wiekowych, na różnym poziomie zaawansowania, a także "Ciało wie!", czyli trzymiesięczny cykl cotygodniowych zajęć kreatywno-ruchowych dla osób powyżej 60. roku życia.

Cyklicznie odbywać się będą także "Trzeźwe Rejwy", czyli praktyka ruchowa oparta na zabawie bez alkoholu, gdzie głównymi bodźcami stają się muzyka i ruch. Wydarzenie poprowadzi choreografka, tancerka i performerka Krystyna Lama Szydłowska wraz z zaproszonymi DJ-ami.

Na luty zaplanowano cykl "Roztańczone rodziny", czyli twórcze warsztaty dla dzieci i ich opiekunów.

Także od lutego ruszą cykle tematyczne - pierwszy z nich skupi się wokół snu. Kolejny cykl poświęcony będzie choreografii ukraińskiej.

Głównym i podstawowym założeniem pawilonu jest wzmacnianie autonomii tańca i choreografii jako odrębnej dziedziny sztuki. Organizatorami Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych są Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz m.st. Warszawa we współpracy z Warszawskim Obserwatorium Kultury.