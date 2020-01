Paweł Adamowicz ma być patronem śródmiejskiej alei. PiS upomina się o ulicę Lecha Kaczyńskiego

Z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego

Uchwały o nadaniu nazw miejskim obiektom opiniuje także zespół nazewnictwa miejskiego, który już raz, w 2019 roku, wydał negatywną opinię w tej sprawie. Członkowie zespołu tłumaczyli wtedy, że nie należy upamiętniać osób wcześniej niż pięć lat po ich śmierci. "Zdaniem Zespołu jest to minimalny czas karencji, a nawet powinno się go wydłużyć do 10 lat, by decyzji wymagających namysłu nie podejmować w emocjach" - brzmiało uzasadnienie.