Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić za parking

Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Bezpośrednio przed Stadionem Miejskim Legii przy Łazienkowskiej 3 są wyznaczone miejsca postojowe w ramach strefy płatnego parkowania. Jak zaobserwował nasz reporter Artur Węgrzynowicz, mimo że bywają one niemal całkiem puste, kierowcy wolą pozostawiać auta na chodniku.

- Tuż obok znajduje się wielopoziomowy płatny parking w obiekcie Legii. Natomiast po drugiej stronie ulicy są wolne miejsca postojowe w ramach strefy płatnego parkowania i duży parking przy lodowisku na Torwarze, gdzie postój także trzeba opłacić - wylicza opcje reporter tvnwarszawa.pl. - Kilka osób i tak poszło na skróty i stanęło na chodniku. Wygląda to na klasyczne omijanie opłat - opisuje sytuację, jakiej był świadkiem w poniedziałkowy poranek.

I zauważa, że jeśli komuś bardzo zależy na oszczędnościach, to około 200 metrów dalej jest jeszcze darmowy parking przy Torwarze od strony Wisłostrady. W dni, kiedy nie odbywają się żadne imprezy sportowe czy koncerty, bez problemu można na nim znaleźć wolne miejsce.

Kierujący, którzy pozostawili auta na chodniku przed stadionem, musieli przejechać po nim nawet kilkadziesiąt metrów. Tymczasem Kodeks drogowy zabrania jazdy wzdłuż dróg dla pieszych. Takie zachowanie jest traktowane jako wykroczenie i grozi za nie mandat w wysokości nie niższej niż 1500 złotych oraz punkty karne.

Były zgłoszenia, ale naruszeń nie stwierdzono

W straży miejskiej dowiadujemy się, że od początku roku w rejonie Łazienkowskiej 3 odnotowano tylko dwa zgłoszenia dotyczące aut pozostawionych na chodniku.

"W wyniku podjętych interwencji strażnicy nie potwierdzili na miejscu żadnych naruszeń przepisów ruchu drogowego" - przekazał nam referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Z kolei Zarząd Dróg Miejskich tłumaczy, że kontrolerzy, którzy sprawdzają płatności w SPPN, nadzorują tylko sytuację na wyznaczonych miejscach postojowych. - To jest nasza kompetencja i do tego mamy prawo. Kontrola przepisów ruchu drogowego i ich egzekucja, czyli również kwestia nieprzepisowego parkowania, to zadanie straży miejskiej i policji - wyjaśnia rzecznik drogowców Jakub Dybalski.

Słupki mogą powstrzymać nielegalne parkowanie

Wkrótce sytuacja przed stadionem może jednak ulec zmianie. - Legia Warszawa zwróciła się do nas, pod koniec zeszłego roku, z wnioskiem i projektem zmiany w organizacji ruchu polegającym na wysłupkowaniu Łazienkowskiej od strony stadionu. Nasza opinia jest pozytywna, projekt jest w tym momencie w trakcie zatwierdzania przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym - informuje Dybalski.

I dodaje, że jeśli ratusz zaakceptuje projekt, zadanie zostanie wpisane na listę do realizacji .

